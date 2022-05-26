В ходе поездки Токаева в Бишкек Казахстан и Кыргызстан подписали 10 документов

CentralAsia (KZ) - Ряд документов подписали Казахстан и Кыргызстан в ходе поездки президента РК Касым-Жомарта Токаева в Бишкек, сообщает пресс-служба Акорды.

«По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров подписали совместное заявление, которое направлено на вывод двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень, дальнейшую активизацию партнерства и координацию действий на международной арене», - говорится в сообщении в четверг.

Затем в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Протокол о намерении заключения Соглашения о сотрудничестве между акиматом Алматинской области Казахстана и Аппаратом полномочного представителя президента Кыргызстана в Иссык-Кульской области.

2. Меморандум о сотрудничестве между акиматом Туркестанской области Казахстана и Аппаратом полномочного представителя президента Кыргызстана в Ошской области.

3. Меморандум о сотрудничестве между Акиматом Жамбылской области Казахстана и Аппаратом полномочного представителя президента Кыргызстана в Таласской области.

4. Меморандум между Министерством торговли и интеграции Казахстана, Министерством экономики и коммерции Кыргызстана и ТОО «JOINT TECHNOLOGIES» об инвестировании в инфраструктуру индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек».

5. Меморандум о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства Казахстана и Кыргызстана в области сельского хозяйства.

6. Соглашение между правительством Казахстана и Кабинетом министров Кыргызстана по профилактике и тушению природных пожаров на приграничных территориях.

7. Соглашение между правительством Казахстана и Кабинетом министров Кыргызстана о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания.

8. Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Казахстана и правительством Кыргызстана о сотрудничестве в области образования от 4 июля 2006 года.

9. Протокол о внесении изменений и дополнений в Договор между Казахстаном и Кыргызстаном об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года.

10. Совместный план мероприятий Министерства иностранных дел Казахстана и Министерства иностранных дел Кыргызстана на 2022 год по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения