Часть указа Токаева о реорганизации КНБ засекречена

CentralAsia (KZ) - Опубликован текст указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Казахстана».

Часть изменений и дополнений в указ засекречена, для служебного пользования.

В перечень реорганизуемых республиканских государственных учреждений вошли:

Центр технической защиты информации Комитета национальной безопасности Казахстана и Центр подготовки и повышения квалификации специалистов в области информационной безопасности Комитета национальной безопасности Казахстана путем их слияния в Центр технической защиты информации и подготовки специалистов в области защиты государственных секретов Комитета национальной безопасности;

Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана по Мангистауской области путем выделения из него республиканского государственного учреждения «Управление снабжения «Ақтау» Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана по Алматинской области путем выделения из него республиканского государственного учреждения «Управление снабжения «Алматы» Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

Департамент Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана по Восточно-Казахстанской области путем выделения из него республиканского государственного учреждения «Управление снабжения «Жаңғызтөбе» Пограничной службы Комитета национальной безопасности;

Авиационная служба Комитета национальной безопасности Казахстана путем присоединения к ней республиканского государственного учреждения «Авиационное управление Авиационной службы Комитета национальной безопасности.

Полная версия документа опубликована по ссылке.

17 мая президент страны подписал Указ «О некоторых вопросах Комитета национальной безопасности Казахстана». Он вносит поправки в 15 указов президента, предусматривающие совершенствование деятельности органов национальной безопасности. Утверждена обновленная структура КНБ. Реорганизованы и оптимизированы отдельные государственные учреждения КНБ.

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