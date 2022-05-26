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Токаев и Жапаров совершили прогулку по резиденции «Ала-Арча». Видео

CentralAsia (KZ) -  По завершении переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершили прогулку по территории резиденции «Ала-Арча», сообщает пресс-служба президента РК.

Сегодня президенты Казахстана и Кыргызстана провели переговоры в узком формате, в ходе которых обсудили партнерство между двумя странами. После завершения встречи в узком формате Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры с участием официальных делегаций двух государств.

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