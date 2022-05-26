Узбекистан за 4 месяца экспортировал в Китай газа на $133 миллиона

CentralAsia (UZ) - В январе-апреле текущего года Узбекистан продал Китаю природного газа на сумму 132,8 миллиона долларов. Об этом сообщает Neftegaz.ru со ссылкой на данные китайской таможни.

Для сравнения, за первые четыре месяца 2021 года Узбекистан экспортировал в Китай в два раза меньше газа, чем в этом году.

Таким образом, Узбекистан входит в первую пятерку стран, поставляющих газ в Китай по трубопроводу. На первом месте Туркменистан, который с начала года продал Китаю газа на $2,87 млрд. На втором месте — Россия (1,04 млрд долларов), на третьем — Мьянма (408 млн долларов), на четвертом — Казахстан (270 млн долларов).

По данным Госкомстата Узбекистана, с начала года страна экспортировала газа на сумму 229,5 млн долларов. Это в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этой суммы 60 процентов, или 138,9 миллиона долларов, пришлось на апрель.

Ранее сообщалось, что Узбекистан активизировал импорт газа из-за рубежа. Отмечается, что в 2021 году импорт газа в страну увеличился в 3 раза (до 154,5 млн долларов).