В Душанбе за $12 млн выставили на продажу здание «Тоджиксодиротбанка»

CentralAsia (TJ) - На продажу выставлено главное здание « Тоджиксодиротбанка », который еще два года назад был одним из крупнейших и наиболее регулируемых банков, но обанкротился . Ответственным за проведение аукциона является отдел реализации государственного имущества Комитета по инвестициям.

О продаже здания было объявлено 25 мая.

Центральное здание «Тоджиксодиротбанка», расположенное в центре Душанбе и напротив Таджикского телевидения, оценивается в 125 миллионов 265 тысяч 630 сомони (около 12 миллионов долларов).

Если есть покупатели, цена может вырасти, а если покупателей нет, цена может упасть. В описании здания сказано, что оно имеет площадь более 22 тысяч квадратных метров.

Совет также выставил на продажу гостиницу «Таджикистан», ранее принадлежавшую Тоджиддину Пирзоде, крупному акционеру «Тоджиксодиротбанка».

Стартовая цена гостиницы, которая также находится в центре города, установлена в размере 225 миллионов 285 тысяч 624 сомони (около 25 миллионов долларов). По данным Госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, в отеле 139 номеров и более двух гектаров земли.

Купля-продажа активов «Тоджиксодиротбанка» произошла год назад, 21 мая 2021 года, когда Национальный банк получил разрешение на управление «Тоджиксодиротбанком» и «Агроинвестбанком». Суд назначил временного управляющего для распределения активов двух обанкротившихся банков.

Между тем, Фонд страхования вкладов физических лиц объявил, что у него есть еще два месяца, чтобы выплатить компенсацию вкладчикам двух банков. Фонд призвал вкладчиков «обращаться в банки-агенты Фонда».

По данным властей, на момент отзыва лицензии у Агроинвестбанка было около 28 000 клиентов, а у Тоджиксодиротбанка — 5 500 клиентов.

Страховой фонд или страхование вкладов клиентов выплачивает до 30 тысяч сомони по вкладам, сделанным в сомони. Вкладчики в иностранной валюте получат только 21 тысячу сомони наличными. Оставшиеся деньги вкладчиков в процессе ликвидации, т.е. продажи активов банка и сделок с дебиторами, должны быть оплачены.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения