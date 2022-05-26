ISW: Войска РФ усиливают атаки на Северодонецк и готовят наступление на Северск (карта военных действий на Украине)

- Азия и мир, политика
- 15:20, 26 мая 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 25 на 26 мая опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По его информации, российские силы уделяют первостепенное внимание наступлению к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии связи (ГЛОК) к юго-западу от Северодонецка и завершить усилия по окружению Луганской области.
Выводы института:
Российские войска, вероятно, вошли в Лиман и могут использовать этот плацдарм для координации наступления к юго-востоку от Изюма, чтобы начать наступление на Северск.
Российские войска могут начать битву за Северодонецк до того, как полностью отрежут украинские ГЛОК к юго-западу и северо-западу от Северодонецка.
Российские войска нанесли удар по городу Запорожье, пытаясь вывести из строя ключевой логистический узел для украинских сил, действующих на востоке.
ISW обновила свою оценку четырех основных операций, в которых в настоящее время участвуют российские силы. ISW прекратил освещать Мариуполь отдельно с момента падения города:
Основное усилие - Восточная Украина (в составе одного подчиненного и трех вспомогательных усилий);
Подчиненное главное усилие- Окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Вспомогательная работа 1 — город Харьков;
Поддерживающее усилие 2 — южная ось.