ISW: Войска РФ усиливают атаки на Северодонецк и готовят наступление на Северск (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 25 на 26 мая опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По его информации, российские силы уделяют первостепенное внимание наступлению к востоку и западу от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии связи (ГЛОК) к юго-западу от Северодонецка и завершить усилия по окружению Луганской области.

Выводы института:

Российские войска, вероятно, вошли в Лиман и могут использовать этот плацдарм для координации наступления к юго-востоку от Изюма, чтобы начать наступление на Северск.

Российские войска могут начать битву за Северодонецк до того, как полностью отрежут украинские ГЛОК к юго-западу и северо-западу от Северодонецка.

Российские войска нанесли удар по городу Запорожье, пытаясь вывести из строя ключевой логистический узел для украинских сил, действующих на востоке.

ISW обновила свою оценку четырех основных операций, в которых в настоящее время участвуют российские силы. ISW прекратил освещать Мариуполь отдельно с момента падения города:

Основное усилие - Восточная Украина (в составе одного подчиненного и трех вспомогательных усилий);

Подчиненное главное усилие- Окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Вспомогательная работа 1 — город Харьков;

Поддерживающее усилие 2 — южная ось.