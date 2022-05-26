Генеральные прокуроры Узбекистана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании для обмена опытом

CentralAsia (UZ) - Генеральный прокурор Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев встретился с Генеральным прокурором Верховного кассационного суда Турецкой Республики Бекиром Шахином, сообщило УзА.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития межведомственного сотрудничества. Подписан меморандум о взаимопонимании, который будет способствовать обмену опытом в сфере деятельности органов прокуратуры.

Бекир Шахин был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Узбекистан» за вклад в развитие связей межведомственного сотрудничества.

Для турецкой делегации была организована экскурсия в Музей Генеральной прокуратуры.

Бекир Шахин встретился с министром юстиции Узбекистана Русланбеком Давлетовым и председателем Верховного суда Козимджаном Камиловым. Достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества.