экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генеральные прокуроры Узбекистана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании для обмена опытом

CentralAsia (UZ) -  Генеральный прокурор Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев встретился с Генеральным прокурором Верховного кассационного суда Турецкой Республики Бекиром Шахином, сообщило УзА.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития межведомственного сотрудничества. Подписан меморандум о взаимопонимании, который будет способствовать обмену опытом в сфере деятельности органов прокуратуры.

Бекир Шахин был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Узбекистан» за вклад в развитие связей межведомственного сотрудничества.

Для турецкой делегации была организована экскурсия в Музей Генеральной прокуратуры.

Бекир Шахин встретился с министром юстиции Узбекистана Русланбеком Давлетовым и председателем Верховного суда Козимджаном Камиловым. Достигнута договоренность о дальнейшем развитии сотрудничества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Казахстан и Кыргызстан подписали соглашение о военной помощи
  • Монгольская команда геймеров Stalwart Esports стала чемпионом Южной Азии с денежным призом в размере $40 тыс.
  • Венгерские водники предложили реализовать проект речной экосистемы в Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com