В Душанбе пройдет встреча секретарей Совбезов по афганской проблематике

CentralAsia (TJ) - В Душанбе 27 мая пройдет 4-й раунд многосторонних консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике, сообщает НИАТ «Ховар».

Планируется обсуждение вопросов, «связанных с развитием ситуации в Афганистане, а также вызовами и угрозами государствам региона, исходящими с афганской территории».

Предыдущий, 3-й раунд многосторонних консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике состоялся 10 ноября 2021 года в столице Индии.

Тогда в нем приняли участие советники по национальной безопасности/секретари советов безопасности Республики Индии, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

Участники обсудили меняющуюся ситуацию в Афганистане, особенно в области безопасности, а также ее последствия для региона и мира. Стороны обратили особое внимание как на текущее политическое положение в Афганистане и угрозы терроризма, радикализма и наркоторговли, так и на необходимость гуманитарной помощи.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения