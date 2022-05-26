экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе пройдет встреча секретарей Совбезов по афганской проблематике

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе 27 мая пройдет 4-й раунд многосторонних консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике, сообщает НИАТ «Ховар».

Планируется обсуждение вопросов, «связанных с развитием ситуации в Афганистане, а также вызовами и угрозами государствам региона, исходящими с афганской территории».

Предыдущий, 3-й раунд многосторонних консультаций секретарей советов безопасности по афганской проблематике состоялся 10 ноября 2021 года в столице Индии.

Тогда в нем приняли участие советники по национальной безопасности/секретари советов безопасности Республики Индии, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан.

Участники обсудили меняющуюся ситуацию в Афганистане, особенно в области безопасности, а также ее последствия для региона и мира. Стороны обратили особое внимание как на текущее политическое положение в Афганистане и угрозы терроризма, радикализма и наркоторговли, так и на необходимость гуманитарной помощи.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • Достигнута договоренность о проведении Всемирного форума по продвижению экспорта в Улан-Баторе в 2023 году
  • Наманган подарил Бишкеку полмиллиона цветов (фото)
  • Бег всю жизнь: Б.Сэр-Од на сегодняшний день пробежал 74 марафона, — World Athletics


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com