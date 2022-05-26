Российские войска сосредотачивают усилия на захвате Лимана и закреплении в районе Северодонецка, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Российские войска не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 26 мая.

По данным Генштаба, сохраняется вероятность ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Также войска РФ пытаются улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на город Славянск.

На Донецком направлении главные усилия войск РФ сосредоточены на взятии под полный контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки, сообщает Генштаб.

Кроме того, сообщается, что российская армия пытается закрепиться в районе Северодонецка. Был штурм Устиновки по направлению от Тошковки, «противник успеха не имел».

Также Генштаб ВСУ не подтверждает захват Нагорного на трассе Лисичанск-Бахмут, о чем вчера писал главред «Цензора» Бутусов. «Противник это село штурмовал, но был отбит».

На юге Донецкой области российские войска пытаются захватить поселок Золотая Нива на трассе между Великой Новоселкой и Угледаром, сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, в направлении Кривого Рога войска РФ штурмовали Николаевку, «однако успеха также не имели».

По данным Генштаба, за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты 10 российских атак, уничтожены 4 танка, 2 артиллерийские системы, бронетранспортер, автомобиль и одна единица специальной техники. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 5 БПЛА типа «Орлан-10».

Ударная авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины нанесла удар по позициям российских войск - уничтожен личный состав и до десяти единиц легкобронированной техники. Украинские истребители перехватили и сбили две крылатые ракеты, сообщает Генштаб.