Минобороны России сообщило об ударе по центру радиоэлектронной разведки Украины

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- 16:39, 26 мая 2022
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CentralAsia (CA) - Российские военные нанесли удар высокоточными ракетами воздушного базирования по центру радиоэлектронной разведки в Николаевской области Украины, сообщило Минобороны РФ.
«В районе населенного пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчета, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», — сказали в ведомстве.
Российскими ракетами также поражены две артиллерийские батареи и два склада боеприпасов в районах Николаевки и Берестового в Донецкой народной республике. Под Николаевкой также поражена пусковая установка ЗРК «Оса-АКМ», а в районе Чугуева Харьковской области — радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300.
Кроме того, военное ведомство сообщило, что российские ПВО сбили украинский вертолет Ми-24 в Харьковской области и военно- транспортный самолет в Одесской области.
В районах Херсонской, Харьковской областей и в Луганской народной республике уничтожили 13 украинских беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.