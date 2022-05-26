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Казахстан является сторонником евразийской интеграции на деловой основе, - Токаев

CentralAsia (KZ) -  «Как и в других организациях, как в том же ЕС, возникают проблемные вопросы, потому что каждое государство видит свои национальные интересы по-своему. Это нормально», — отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Евразийского экономического форума в Бишкеке 26 мая.

Токаев отметил, что интеграция в ЕАЭС — процесс трудоемкий, поскольку нужно найти компромиссы, которые устраивают всех, а это непросто.

«Не всегда мы бываем довольны достигнутыми соглашениями. Но иногда надо поступиться некоторыми своими интересами ради общего дела», — подчеркнул Токаев.

Он заверил, что «Казахстан был, является и будет сторонником евразийской интеграции на деловой основе».

Как сообщалось ранее, в Бишкеке сегодня впервые проходит Евразийский экономический форум. Организаторы сообщили, что в нем примут участие более 2,5 тысячи человек из 15 стран.

Речь прежде всего о представителях бизнес-сообщества стран ЕАЭС. Также ожидается прибытие делегаций из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

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