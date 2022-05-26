В Туркменистане за 12 лет число выпускников школ сократилось на треть

CentralAsia (TM) - Госинформагентство ТДХ сообщило, что в 2022 году 1875 школ Туркменистана окончили более 82 тысяч выпускников. «Хроника Туркменистана» проанализировала аналогичные отчеты за минувшие годы и обнаружила, что в 2020 году школы окончили 80 тысяч человек, в 2018 году — 85 тысяч, в 2017 году — 85 тысяч, в 2013 году — 95 тысяч, в 2011 году — 110 тысяч, в 2010 году — 115 тысяч, в 2009 году — 115 тысяч.

Наблюдатели связывают снижение числа выпускников с массовой эмиграцией граждан Туркменистана, в основном, в Турцию. Официально власти не раскрывают информацию о снижении численности населения, но неофициальные источники сообщают, что число жителей Туркменистана за последние годы могло снизиться с 5-6 до 3 миллионов человек. В 2012 году в стране проводили перепись населения, но ее результаты официально не опубликовали. В 2022 году в стране должны вновь провести перепись.

При этом количество детей, которые идут в первые классы, наоборот, растет. В 2021 году в школы Туркменистана пошли 161 739 детей, в 2020 году — 159 374 ребенка, в 2019 году — 153 855 детей, в 2017 году — 142 819 детей, в 2014 году — 109 716 детей, в 2011 году — 100 тысяч детей.

Торжества по случаю «Последнего звонка» в школах Туркменистана состоялись 25 мая. Как и в прошлом году, в связи с пандемией коронавируса (проникновение которой в Туркменистан власти не признают) в линейках участвовали только сами выпускники и первоклассники. В минувшие годы к участию в «Последнем звонке» привлекали учеников всех классов. В Ашхабаде торжества совпали с празднованием Дня города. На концертах и народных гуляниях одновременно чествовали выпускников и столицу.