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Более 10 человек погибли в результате серии взрывов в Афганистане

CentralAsia (CA) -  По меньшей мере 16 человек погибли, еще десятки получили ранения в результате четырех взрывов, прогремевших в Афганистане, передает Reuters.

Взрыв прогремел в мечети Кабула, столицы Афганистана, в среду вечером. В результате по меньшей мере 5 человек погибли и еще 26 получили ранения, сообщили власти и представители больниц.

Через несколько часов смертельные взрывы поразили пассажирские автомобили в афганской провинции Балх. Представитель командующего провинцией Мохаммад Асиф Вазери сообщил, что в результате взрыва трех бомб, заложенных в микроавтобусы в городе Мазари-Шариф, были убиты по меньшей мере 9 человек и ранены еще 15. Он добавил, что 8 из них находятся в критическом состоянии, а нескольким ампутировали ноги.

Позже террористическая группировка ДАИШ взяла на себя ответственность за взрывы в северном афганском городе Мазари-Шариф.

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