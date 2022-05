Более 10 человек погибли в результате серии взрывов в Афганистане

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 16 человек погибли, еще десятки получили ранения в результате четырех взрывов, прогремевших в Афганистане, передает Reuters.

Взрыв прогремел в мечети Кабула, столицы Афганистана, в среду вечером. В результате по меньшей мере 5 человек погибли и еще 26 получили ранения, сообщили власти и представители больниц.

The death toll from four bombs that ripped through minibuses and a mosque in #Afghanistan has risen to at least 16, officials say, with some of the attacks claimed by #ISIS.https://t.co/1pIjyrO0XC