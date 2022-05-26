Более 10 человек погибли в результате серии взрывов в Афганистане

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 16 человек погибли, еще десятки получили ранения в результате четырех взрывов, прогремевших в Афганистане, передает Reuters.

Взрыв прогремел в мечети Кабула, столицы Афганистана, в среду вечером. В результате по меньшей мере 5 человек погибли и еще 26 получили ранения, сообщили власти и представители больниц.

The death toll from four bombs that ripped through minibuses and a mosque in #Afghanistan has risen to at least 16, officials say, with some of the attacks claimed by #ISIS.https://t.co/1pIjyrO0XC — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 26, 2022

Через несколько часов смертельные взрывы поразили пассажирские автомобили в афганской провинции Балх. Представитель командующего провинцией Мохаммад Асиф Вазери сообщил, что в результате взрыва трех бомб, заложенных в микроавтобусы в городе Мазари-Шариф, были убиты по меньшей мере 9 человек и ранены еще 15. Он добавил, что 8 из них находятся в критическом состоянии, а нескольким ампутировали ноги.

Four bombs kill at least 16 in Afghanistan, Daesh claims responsibility https://t.co/8RYqWbpB0l — Gulf Today (@gulftoday) May 26, 2022

Позже террористическая группировка ДАИШ взяла на себя ответственность за взрывы в северном афганском городе Мазари-Шариф.