Более 10 человек погибли в результате серии взрывов в Афганистане

- Азия и мир, происшествия
- 18:31, 26 мая 2022
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CentralAsia (CA) - По меньшей мере 16 человек погибли, еще десятки получили ранения в результате четырех взрывов, прогремевших в Афганистане, передает Reuters.
Взрыв прогремел в мечети Кабула, столицы Афганистана, в среду вечером. В результате по меньшей мере 5 человек погибли и еще 26 получили ранения, сообщили власти и представители больниц.
The death toll from four bombs that ripped through minibuses and a mosque in #Afghanistan has risen to at least 16, officials say, with some of the attacks claimed by #ISIS.https://t.co/1pIjyrO0XC— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 26, 2022
Через несколько часов смертельные взрывы поразили пассажирские автомобили в афганской провинции Балх. Представитель командующего провинцией Мохаммад Асиф Вазери сообщил, что в результате взрыва трех бомб, заложенных в микроавтобусы в городе Мазари-Шариф, были убиты по меньшей мере 9 человек и ранены еще 15. Он добавил, что 8 из них находятся в критическом состоянии, а нескольким ампутировали ноги.
Four bombs kill at least 16 in Afghanistan, Daesh claims responsibility https://t.co/8RYqWbpB0l— Gulf Today (@gulftoday) May 26, 2022
Позже террористическая группировка ДАИШ взяла на себя ответственность за взрывы в северном афганском городе Мазари-Шариф.