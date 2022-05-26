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Токаев и Жапаров приняли участие в церемонии открытия памятника Абаю Кунанбаеву в Бишкеке. Фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров приняли участие в церемонии открытия памятника Абаю на центральной аллее Театрального сквера в Бишкеке, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава казахского государства назвал открытие памятника в Бишкеке знаменательным днем в духовной жизни казахского и кыргызского народов. По его словам, это событие символизирует особое уважение Кыргызстана к казахскому народу.

«Несомненно, этот шаг будет способствовать еще большему сближению двух братских стран, расположенных в предгорьях Алатау. Великий Абай писал в свое время о духовной близости наших народов. Рассказывая об истории казахского народа, он особо выделял роль кыргызов. Великий казахский поэт говорил: «Ни один казах не усомнится в едином происхождении кыргызов и казахов». Действительно, наши народы имеют единые корни и язык, единую душу и общие устремления. В ближайшее время в Казахстане будет открыт памятник Манасу, имя которого почитает каждый казах. Хочу напомнить о вкладе Чокана Валиханова в изучение эпоса «Манас». Мы помним и о том, что в свое время, когда судьба эпоса была поставлена под сомнение, Мухтар Ауэзов выступил в его поддержку», – сказал Токаев.

Жапаров в своем выступлении отметил большое значение сегодняшнего дня для кыргызского и казахского народов.

«Поздравляю вас с открытием в городе Бишкеке памятника великому казахскому поэту, философу, гуманисту Абаю. Символично, что в канун 30-летия установления наших дипломатических отношений мы чествуем великого поэта, личность которого объединяет обе страны. Наследие Абая и Токтогула, Мухтара и Чингиза показывает близость духовного мира двух народов. Также хочу напомнить, что к 175-летию Абая в Национальной библиотеке был открыт специальный культурный центр. Уверен, что наша дружба с братским казахским народом и впредь будет развиваться во всех сферах», – сказал президент Кыргызстана.

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