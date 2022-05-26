Европейские страны передали Украине разобранные штурмовики Су-25 - СМИ

CentralAsia (CA) - Европейские страны передали Украине разобранные штурмовики Су-25, их точное количество не называется. Об этом сообщает Foreign Policy.

При этом издание не указывает, о каких именно странах идет речь.

«Команда на местах в Восточной Европе, связанная с Европейским командованием, помогла разобрать советские самолеты Су-25 "Лягушачья нога" и вертолеты Ми-17, чтобы их можно было отправить на Украину», — уточняется в материале.

Отмечается также, что потребности Украины в западном вооружении изменились: теперь им нужны не только противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, а самолеты, танки и артиллерия, такая как, к примеру, американские гаубицы M777.

Ранее стало известно, что Чехия передала Украине эскадрилью вертолетов Ми-24. Власти Чехии отметили, что могут отправить Украине больше вертолетов при условии, что союзники, в частности США, помогут заменить уже переданные боевые вертолеты.

23 мая российское Минобороны сообщило о трех сбитых украинских самолетах Су-25. Два самолета были сбиты в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области, один — над Павлоградом Харьковской области.