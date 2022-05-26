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Бывший президент Молдавии Додон отпущен под домашний арест

CentralAsia (CA) -  Суд отправил под домашний арест на 30 суток бывшего президента Молдавии Игоря Додона, обвиняемого в коррупции и госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее прокурор Молдавии Петр Ярмалюк заявил о наличии доказательств того, что экс-президент намеревался покинуть пределы страны. По его словам, у Додона также обнаружили крупную сумму денег в иностранной валюте.

Сообщалось, что Додона задержали на 72 часа. Перед этим у него прошёл обыск. Додон считает своё преследование политически мотивированным.

Следствие считает, что Додон получил взятку от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Поводом стали видеозаписи, сделанные в 2019 году.

Плахотнюк считался "серым кардиналом" молдавской политики, возглавляемая им Демократическая партия была одна из ведущих политических сил. Несколько лет назад он был вынужден покинуть страну после возбуждения против него уголовного дела, а его сторонники потеряли влияние. Тогда, как сообщалось, в борьбе с Плахотнюком прозападная оппозиция была заодно со сторонниками Додона.

В России Плахотнюк проходит по нескольким уголовным делам о преступной деятельности. Москва объявила его в международный розыск.

Додон в бытность президентом неоднократно посещал Москву, присутствовал и на параде Победы на Красной площади.

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