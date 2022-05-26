США, Британия и ЕС создали группу по расследованию военных преступлений на Украине

CentralAsia (CA) - Власти США, Великобритании и стран Евросоюза собрались расследовать военные преступления на Украине вместе в рамках Консультативной группы по расследованию злодеяний (ACA). Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте американского посольства на Украине.

В публикации объяснили, что создание такой группы «укрепит текущие усилия ЕС, США и Великобритании по привлечению к ответственности [тех, кто совершал] зверства в контексте продолжающейся войны», а также продемонстрирует Украине «международную поддержку и солидарность в этот решающий исторический момент». ACA будет работать совместно с Генеральной прокуратурой Украины.

17 мая сообщалось, что Государственный департамент США планирует выделить не менее шести миллионов долларов на программу, целью которой является распространение данных о преступлениях, якобы совершенных российскими военными на Украине.