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Футболист из Узбекистана Эльдор Шомуродов впервые выиграл еврокубок

CentralAsia (UZ) -  Итальянская «Рома», за которую выступает узбекский форвард Эльдор Шомуродов, в финале Лиги конференций УЕФА обыграла нидерландский «Фейеноорд» со счетом 1:0, передает Championat.com.

Единственный гол в матче на 32-й минуте забил полузащитник римлян Николо Дзаньоло. Шомуродов появился на поле лишь за минуту до окончания основного времени встречи, заменив англичанина Тэмми Абрахама. Отметим, что с первых минут матча на поле в составе «Ромы» вышел полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян, но спустя четверть часа он был заменен из-за травмы.

Шомуродов стал первым футболистом из Узбекистана, которому покорился трофей одного из европейских международных клубных турниров.

В текущем розыгрыше Лиги конференций Шомуродов сыграл в 11 матчах, в общей сложности провел на поле 397 минут. За это время он забил один гол и отдал две голевые передачи.

Эльдор Шомуродов - воспитанник мубарекского «Машала». В 2015 году перешел в ташкентский «Бунёдкор». В 2017 году был приглашен в «Ростов», где за все время провел 91 матч во всех официальных турнирах и забил 18 мячей. Перешел в «Дженоа» в октябре 2020 года за компенсацию в размере 7,5 млн евро. Сыграл за генуэзцев в Серии А 31 матч и забил 8 мячей.

В августе прошлого года «Рома» приобрела узбекского форварда за 17,5 млн евро. По итогам сезона римляне заняли шестое место в Серии А. Шомуродов появился на поле в 28 матчах, в 23 из них узбекистанец выходил на замену. На его счету три гола и четыре голевые передачи.

За сборную Узбекистана нападающий сыграл 53 матчей и забил 27 голов.

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