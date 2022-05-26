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В Туркменистане в тестовом режиме возобновилось ж/д сообщение между регионами

CentralAsia (TM) -  20 мая в Туркменистане в очередной раз в тестовом режиме возобновилось железнодорожное сообщение между регионами.

По данным корреспондентов «Хроники Туркменистана», из Ашхабада в Дашогуз и Туркменабат, и обратно, поезда ходят дважды в неделю. Поезд Ашхабад-Туркменбаши и обратно курсирует ежедневно. Поезда до Серхетабада (Кушка) и по всем другим направлениям начнут ходить 1 июня.

Однако в справочной Ашхабадского железнодорожного вокзала людям отвечают, что информации о полном возобновлении рейсов у них нет и советуют обращаться непосредственно к руководству вокзала. Но номера телефонов руководителей не дают, предлагая находить их через справочную службу (09).

При посадке на поезд необходимо предъявить сделанный не менее чем за 72 часа отрицательный тест на коронавирус.

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