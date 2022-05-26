Гурбангулы Бердымухамедов встретился с предпринимателями из Украины и США

CentralAsia (TM) - 25 мая председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша и бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с американскими и украинскими бизнесменами.

Госинформагентство ТДХ отмечает, что встречи проведены «по поручению президента Сердара Бердымухамедова». Главы компаний прибыли в Туркменистан для участия в праздновании Дня города и Международной выставке «Белый город Ашхабад».

На встрече с экс-президентом исполнительный директор Делового совета «Туркменистан–США» Эрик Стюарт и главный исполнительный директор, член Совета директоров компании Nicklaus Companies Джон Риз «заявили о готовности к укреплению своих позиций на перспективном турк­менском рынке».

Стороны также обсудили текущие и перспективные совместные проекты в энергетической и финансовой сферах, в области сельского хозяйства и цифровых систем, по линии спорта.

Ранее с Эриком Стюартом и Джоном Ризом встретился и сам Сердар Бердымухамедов. Американские бизнесмены заявили о стремлении и впредь оказывать поддержку развитию в Туркменистане такого популярного вида спорта, как гольф.

Затем Бердымухамедов-старший встретился с главами украинских компаний «Альтком» Александром Тисленко и «Интербудмонтаж» Владимиром Петруком.

Тисленко заявил о готовности предоставить турк­менским партнерам имеющийся опыт по строительству мостов, а Петрук – о заинтересованности в реализации новых совместных проектов, пообещав, что «Интербудмонтаж» и впредь будет «ответственно подходить к выполнению своих партнерских обязательств», пишет ТДХ.

Президент Сердар Бердымухамедов встречался с Тисленко и Петруком месяц назад, когда те приезжали в Ашхабад для участия в торжествах по случаю празднования Дня ахалтекинца. на встрече с руководителем «Альтком» Сердар Бердымухамедов обсудил дальнейшее партнерство «с учетом успешного опыта совместной работы по развитию транспортной сферы», а на встрече с главой «Интербудмонтажа» глава Туркменистана рассказал о широких возможностях для продолжения работы в сфере благоустройства Ашхабада.

Ранее «Альтком» получала крупные подряды на строительство аэропортов в Туркменабате и Дашогузе, а также автомобильного и железнодорожного мостов.

«Интербудмонтаж» занимался строительством дренажно-коммуникационного тоннеля под Ашхабадом, а также канализационно-очистных сооружений и распределительной трансформаторной подстанции. Ранее компания также предложила проект строительства метро в туркменской столице, которое должно связать город со строящимся деловым центром «Ашхабад-сити».