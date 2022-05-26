Банк развития Казахстана отказал в кредите компаниям арестованного родственника Назарбаева

CentralAsia (KZ) - Государственный Банк развития Казахстана (БРК) снял с рассмотрения проекты гостиничного комплекса и SPA-центра, возводимых холдингом бизнесмена Кайрата Боранбаева, бывшего свата старшей дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает Кursiv.media.

С 2021 года заявка Medeu Park Hotel фигурировала в списке компаний, которые претендовали на получение займа в БРК, однако, по данным издания, на этой неделе проект был снят с рассмотрения. Причину в БРК объяснили «непредоставлением документов для индикативного анализа».

По информации Кursiv.media, две трети денежных средств на гостиничный комплекс Боранбаев собирался позаимствовать в БРК через компанию Medeu Park Hotel.

В прошлом году на инвестиционном форуме в Алматы финансовый директор компании Medeu Park Hotel Арман Рамазанов заявлял о планах получить в БРК 10 из 12,5 миллиарда тенге.

Кursiv.media пишет, что на месте снесенной гостиницы «Медео» советской постройки уже возведена трехэтажная коробка — одно из двух будущих зданий проекта Medeu Park Hotel. На площадке, по данным издания, даже в выходные работает строительная техника генерального подрядчика — «РАМС-Казахстан». Комплекс с апартаментами, ресторанами, бассейном и SPA обещали открыть в декабре 2022 года — к 50-летнему юбилею катка «Медеу». Однако, по информации в паспорте объекта, строительство завершится в марте 2024 года.

Заявка другой компании Боранбаева, которая собирается строить в ущелье Бутаковка оздоровительный комплекс Butakovka Wellness&SPA c гостиницей, SPA, рестораном и австрийским медцентром Sivers Mayr, также получила отказ, пишет издание. На комплекс в Бутаковке, который хотят соединить «лестницей здоровья» с Medeu Park Hotel, требуется 13 миллиардов тенге. Часть из них, отмечает Кursiv.media, планировалось позаимствовать в БРК.

В Банке развития Казахстана заверили, что компании Боранбаева «могут в любое время и неограниченное количество раз возвращаться в банк с новыми заявками».

Кайрат Боранбаев — бывший сват Дариги Назарбаевой, дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, — входит в топ-5 влиятельных бизнесменов Казахстана, по версии казахстанского Forbes.

Боранбаев значится владельцем не только строящихся отелей и SPA, но и комплекса Comfort Hotel Astana в центре Нур-Султана, по данным СМИ, он является франчайзи McDonald’s в Казахстане, Беларуси и ряде регионов России. Местное издание Forbes также указывало его совладельцем ряда люксовых отелей, торговых центров, бизнес-центров в Алматы.

В Казахстане Боранбаев подозревается в «хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе». После ареста Боранбаева в марте стало известно, что управлявшие паркингом в Алматы две подконтрольные Боранбаеву компании были возвращены акимату Алматы. Также Карагандинский фармацевтический комплекс, совладельцем которого является Боранбаев, в прошлом месяце прекратил розлив российской вакцины против ковида «Спутник V».

Январские события в Казахстане привели к ослаблению влияния экс-президента. Родственники и соратники Назарбаева лишились высоких постов, несколько членов влиятельной семьи взяты под стражу как подозреваемые в крупных хищениях и рейдерстве.

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