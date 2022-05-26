Если Россия не поменяет отношение к войне, шансов победить у нее очень мало, - бывший командующий сухопутными войсками Латвии

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CentralAsia (KZ) - Россия стягивает дополнительные войска в Луганскую область. Эксперты Института военных исследований США (ISW) сообщают, что российские военные концентрируют силы с разных направлений, чтобы окружить этом районе несколько небольших украинских подразделений.

О вероятности такого варианта развития событий Фарида Курбангалеева поговорила с военным экспертом — бывшим командующим сухопутными войсками Латвии, полковником запаса Национальных вооруженных сил Латвии Игорем Раевым. Он также рассказал, какую угрозу для Украины представляют российские «Сарматы», почему российская авиация оказалась «слабым звеном», какие задачи российские военные выполняют явно «для галочки», и что понадобится Украине для победы.

— На Донбассе сейчас идут самые ожесточенные бои. Насколько велик шанс, что российские войска могут окружить украинскую группировку в районе Северодонецка?

— Такая угроза существует. На днях российская армия на многих участках перешла в наступление и смогла занять много новых позиций. Положение украинских войск в Луганской области ухудшилось. После взятия Попасной российским войскам удалось развернуть свое наступление и на север, и на восток, и на юг. Особенно успешно они продвинулись в южном направлении, где им удалось обрушить оборону в районе Светлодарска.

В течение трех предыдущих месяцев российская армия в этом направлении не могла продвинуться ни на сантиметр, а сейчас украинским войскам, скорее всего, придется оставить все эти хорошо подготовленные оборонительные позиции и отступать в сторону Бахмута.

Причем, если мы говорим об окружении Северодонецка, то нужно сразу говорить и о Лисичанске, потому что это агломерация двух городов. Между этими городами протекает река Северский Донец — она разделяет эту агломерацию на две части. Несколько дней назад российской армии удалось уничтожить один из трех мостов, который соединял Северодонецк и Лисичанск, и это серьезно ухудшило позиции украинской группировки. Во-первых, возможности ее снабжения, а во-вторых, ее отступления, если оно будет необходимо.

— Чем в целом грозит прорыв украинской обороны?

— Все зависит от того, каким образом российским войскам удастся развить наступление после прорыва. Это может закончиться ничем, как было с прорывом между Великой Навоселкой и Гуляй-Полем на юге. Они прорвались, прошли 15–20 км, но украинцы подтянули резервы и остановили их. В принципе, никакого движения, и даже никаких предпосылок к тому, что какое-то наступление в этой районе пройдет, нет. И если Россия что-то кардинально не поменяет, мы ничего в этом направлении, скорее всего, не увидим.

Но есть и второй вариант — наподобие того, что произошло под Светлодарском. Российские войска взяли Попасную, которая была частью линии украинской обороны, и стали наступать на юг. В тот момент, когда они пробили брешь под Попасной, они вышли во фланг всей оборонительной линии украинских войск. Троицкое, Воздвиженка, Мироньевка — все это сложилось как карточный домик, потому что оборона во фланг не способна сопротивляться такой концентрации войск и такому организованному наступлению.

Я надеюсь, что все это закончится только [взятием] Светлодарска, и украинским войскам удастся это все локализовать и создать новую линию оборону — где-то на полдороги к Бахмуту. И очень важно, чтобы они могли защитить тот фланг, который охраняла светлодарская группировка. Иначе может посыпаться весь фронт.

Но для такого развития событий нужны и другие предпосылки. Грубо говоря, десять солдат не могут этого сделать. Скорее всего, [российская] группировка, которая взломала оборону под Светлодарском, пойдет в сторону Бахмута и остановится на той линии обороны, которую там создадут украинцы. Для того, чтобы дальше атаковать во фланг, российским войскам нужны дополнительные силы, которых на данный момент мы в большом количестве не видим. Да, это успех [российской армии] на данный момент, но он может остаться локальным. Если россиянам удастся перебросить туда достаточные войска, тогда ситуация может значительно ухудшиться.

— На этом фоне выглядят любопытными результаты нового расследования, которое выяснило, что сейчас в Украине воюют все способные идти в наступление подразделения российских вооруженных сил. Некоторые медиа заговорили о том, что «у России скоро кончится армия», насколько обоснованы такие заявления?

— Скажу одну простую вещь: у Россиия на данный момент срочную службу проходит порядка 250–270 тысяч солдат. А это не армия? Да, на данный момент российские власти не хотят их [массово] вовлекать в боевые действия и не хотят заниматься мобилизацией. Но если предположить, что Россия все же привлечет эти ресурсы, она удвоит контингент, который сейчас воюет в Украине.

Да, срочная служба, да, слабо подготовленные… Но в любом случае, эти люди могут пополнить до полного штата бригады и батальоны, которые после этого смогут выполнять гораздо более сложные задачи. Это может кардинально поменять соотношение сил на театре боевых действий, а значит, изменить их ход. Поэтому говорить, что российская армия разгромлена, выдохлась и больше ничего не может — очень опрометчиво. Как же она не может, если наступает практически по всем фронтам?

Я понимаю, что все сейчас хотят поддерживать Украину и показывать происходящее там в положительном свете, но надо смотреть фактам в лицо. Пока единственная серьезная военная победа [украинской армии], которую мы видим — это контрнаступление под Харьковом. В данный момент оно тоже остановилось, потому что украинцам пришлось срочно перебрасывать свои войска под Северодонецк и Лисичанск. И теперь уже российские войска перешли в контрнаступление [под Харьковом].

— То есть ⁠нельзя утверждать, что украинцы смогли отвоевать Харьковскую область? Несколько дней ⁠назад поддерживающие Украину радовались, что их войска уже до границы ⁠с Россией дошли.

— Смотря о какой ⁠части Харьковской области говорить. ⁠На том направлении, где ⁠находится Изюм, пока нет даже предпосылок для того, что эту часть можно отвоевать. Украинские войска изначально хотели отодвинуть российскую армию от Харькова, чтобы люди не сидели в метро и бомбоубежищах, чтобы прекратились артиллерийские обстрелы. И скорее всего, эту задачу удастся выполнить. Конечно, у российских войск еще остаются ракетные системы и авиация, но ствольная артиллерия и минометы уже не смогут доставать до города.

Но возможностей для того, чтобы наступать дальше [у украинцев] на данный момент нет. Даже если предположить, что украинские войска перегруппируются, пойдут атаку и дойдут до границы, — что дальше? Кроме моральной победы, это ничего не даёт. Войска из этого района [в другие места] перебросить нельзя, потому что российские войска, которые готовы перейти в наступление, стоят на границе.

То есть это не то направление, где Украина может получить решающую победу. Это, скорее, вспомогательный фронт — такой же, как Запорожье или Николаев. Где в худшем случае — надо удержать позиции, а в лучшем — пойти в локальную контратаку. Но на этих фронтах вы не победите врага, если только не разгромите полностью его группировку. Исход этой войны должен решаться на Донбассе — именно там Украине нужно достигать военных побед.

Пока же можно констатировать, что успехи украинской армии связаны только с обороной. Но только удерживая оборону, войну выиграть невозможно. Украинским войскам необходимо думать, каким образом они будут переходить в наступление и выгонять российскую армию со своей территории. Пока мы не видим для этого ни сил, ни средств.

— Может ли изменить ситуацию закон о ленд-лизе, который приняли США, а также поставки вооружений со стороны других западных стран?

— Конечно, это ключевой момент. Однако надо понимать, что поставки вооружений, которые проводятся сейчас, позволяют замещать потери техники, которые украинская армия понесла в первые месяцы войны. Но этого недостаточно, чтобы победить. Этого достаточно для того, чтобы находится в обороне и удерживать свои позиции. Чтобы победить, Украине нужны дополнительные военные средства и материалы — танки, самолеты, артиллерия и ракетные системы — все, что позволит перейти в наступление. То, что мы видим на данный момент — это только начало.

Сейчас 43 государства совещались в рамках встречи в формате Рамштайн-2 и обсуждали меры по поддержке украинской армии. Министр обороны США Ллойд Остин четко сформулировал, что для Вашингтона означает победа Украины в этой войне. От американской поддержки — а она самая значительная, потому что дает [украинской армии] больше всего сил и средств, — очень многое зависит.

Украинская армия несет серьезные потери — и в живой силе, и в технике. Причем, с техникой намного хуже. Российские войска разгромили все украинские военные заводы. Их возможность производить и ремонтировать технику сильно снижена, поэтому необходимо, чтобы поставки вооружения с Запада продолжались бесперебойно.

Но есть и другие вещи, которые могут серьезно повлиять на ситуацию. В отличие от России, которая не желает проводить мобилизацию и [массово] использовать солдат срочной службы, Украины провела очень мощную мобилизацию. Президент Зеленский заявил, что страну защищают около 700 тысяч человек, что по меньшей мере в 3,5 раза больше российского контингента, который воюет в Украине. Это говорит о том, что человеческий ресурс у Украины тоже есть, и он достаточный для того, чтобы переломить ход военных действий.

— О человеческом ресурсе в украинской армии, кстати, высоко отзывался военный обозреватель Ходаренок, который выступал в пропагандистской передаче «60 минут», его реплики активно обсуждались в соцсетях.

— Ходаренок говорил правду-матку и раньше, это не первое его выпадение из общего контекста. Он достаточно часто говорил о недостатках российской армии. Да, в этом случае он прав. Но боевой дух — это не единственная составляющая, которая дает успех на поле боя. Одним боевым духом и голыми руками победить в современной войне невозможно. Должна быть комбинация из необходимого числа хорошо подготовленных солдат, необходимых вооружений и возможности применять их на поле боя. Если все это сочетается с высоким моральным духом, тогда у вас есть неоспоримое преимущество.

— По итогам второй встречи в формате Рамштайн-2, на которой обсуждались конкретные виды вооружений, которыми Запад поддержит Украину, глава Пентагона заявил, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты «Гарпун». Украинское побережье станет более защищенным?

— Появление ракет «Гарпун», конечно, улучшит положение Украины. Они стоят на вооружении у многих стран и считаются довольно эффективными. Чем больше противокорабельных ракет есть у Украины — тем большую опасность она представляет для российского флота. Особенно после того, как Россия потеряла потеряла крейсер «Москва», который имел возможность сбивать такие ракеты. Сейчас уровень защиты оставшихся судов Черноморского флота стала намного ниже.

Тем более, что Турция заблокировала проход через проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, и Россия не имеет возможности заменить затонувший крейсер кораблем такого же уровня. Часть своих военных судов Россия незадолго до начала войны вывела в Средиземное море. Они создали группировку у берегов Сирии, чтобы противодействовать возможным маневрам американского флота. Теперь эти корабли не могут вернуться в Черное море.

Поэтому, кстати, мы не видим особо активных действий со стороны Черноморского флота, и рассказы о российском морском десанте пока только остаются рассказами. Наличие ракет «Гарпун» не изменит господство российского флота в Черном море, но оно заставит его быть более аккуратными и внимательнее выбирать маршруты своего движения.

— Тем временем Дмитрий Рогозин отчитался о том, что на вооружении у российской армии стоят 50 ракет Сармат с ядерными боеголовками. Как думаете, это правда? И могут ли они нанести Украине серьезный урон?

— Мы не знаем, какое количество вооружений на самом деле есть у России. Это огромная страна, и невозможно уследить, что происходит в разных ее уголках. При этом россияне умеют пускать пыль в глаза, рассказывая о том, каким оружием они якобы обладают. Например, танк Армата. Мы видели штук 12–15 этих танков на параде, но я не знаю, можно ли говорить об их массовом производстве. Допустим, у России есть один, максимум, два батальона «Арматы» (60–80 штук). Их, конечно, можно бросить в прорыв, но, скорее всего, в течение недели эти танки будут уничтожены. Это не то количество вооружений, которое может кардинально изменить ведение боевых действий.

Даже если у России и есть 50 «Сарматов», то какой она может нанести вред Украине, используя обычную, а не ядерную боеголовку? Уничтожить 50 объектов военной и гражданской инфраструктуры. Что нужно сделать Украине? Рассредоточить эти 50 объектов на 150, тогда Россия сможет уничтожить только одну треть или одну четверть. То сеть использование «Сарматов» не является решением для этой войны.

Если продолжать разговор о ракетах, то, по разным источникам, на данный момент Россия использовала в войне с Украиной 1500–2000 штук. Кажется, что это очень много. Но если сравнить ситуацию со второй иракской войной, то перед началом операции американцы выпускали около 700 ракет в день. Не в три месяца, а в день! Это несравнимо более мощный удар по инфраструктуре, средствам управления и связи, радарам и другим важным военным объектам, чем тот, который наносит Россия. У России это похоже на удар растопыренной ладонью — вместо удара кулаком. Она просто теряет средства, ничего не достигая.

— А в чем причина того, что удар такой слабый?

— Это совокупность факторов. Во-первых, это неправильное планирование и подготовка этой операции, как таковой — слабые разведданные, непонимание ситуации на месте и неправильное использование ресурсов. Во-вторых, это провал в реализации военной доктрины, авторство которой приписывают [начальнику Генштаба ВС России Валерию] Герасимову. В этом документе содержатся тезисы о том, что войны должны вестись бесконтактно — в том числе, информационно и экономически. При этом, должно использоваться высокоточное оружие большой дальности и повышенной точности.

Это как раз то, что Россия пыталась делать в начале войны, но она применяла эти методы в совершенно неподготовленной среде. При этом количество высокоточного оружия большой дальности было не столь велико, как требовалось. Это привело к стратегическому поражению в начале вторжения, пересмотру боевых действий и переходу к другой фазе войны.

Еще меня удивляет состояние российской военной авиации — ее полная беспомощность. Да, им [российским войскам] удалось подавить украинскую авиацию. При этом, я думал, что они сделают это в течение нескольких дней, но даже этого не произошло. Самое слабое место у российской авиации — это помощь сухопутным войскам, удары воздух-земля. Мы видим очень плачевные результаты со стороны российских военно-космических сил: и сами пилоты не умеют проводить такие операции, и оборудование самолетов не соответствует выполнению таких задач. За исключением, может, отдельных самолетов Су-25 и Су-34.

И опять-таки недостаточное количество высокоточного оружия для самолетов. В большом количестве применяются старые бомбы и снаряды, которые не являются высокоточными. Все это показывает, что российская авиация находится совсем не на высоте. Конкретная пример: Украина все больше перебрасывает войска с западной части страны на Донбасс. Как вообще при присутствии российской авиации в небе это возможно?

Это значит, что, во-первых, у России нет разведданных, она не смогла создать систему получения такой информации. А во-вторых, российская не способна уничтожать подвижные цели. Ничего хорошего российской авиации это не сулит. Справится с этой слабостью во время этой войны Россия не сможет. Для этого необходимо серьезное если не переучивание, то доучивание пилотов — для выполнения отдельных задач. И это не происходит в течение одной недели.

— Можно ли сказать, что спецоперация ведется на «авось»?

— Иногда складывается впечатление, что российские военные просто имитируют выполнение боевых задач. Это хорошо заметно в использовании боевых вертолетов, которые очень уязвимы к ПЗРК. Этих переносных комплексов у украинской армии сейчас огромное количество, и они стреляют с максимального расстояния. В результате [российские] вертолеты даже приподнимают свой нос, чтобы увеличивать дистанцию полета ракет.

В этом не было бы необходимости, если бы они стреляли управляемыми ракетами, а они стреляют НУРСами (неуправляемый реактивный снаряд). Это выглядит так, как будто их не особо интересует результат, как будто галочку поставили: обстреляли цель, а попали — не попали — это не наша проблема. Главное, что вернулись на свой аэродром. С таким отношением к ведению боевых действий, естественно, никакой отдачи не будет.

Даже в использовании артиллерии российские войска недопустимо расслаблены. Они до недавнего времени стреляли с одного места. Сейчас у украинских войск появились радары, которые могут установить нахождение артиллерийской системы по траектории снаряда. Только после этого российские военные начали менять свои позиции.

Вообще, это совершенно непонятная вещь. После того, как вы выполнили огневое задание, вы обязаны изменить позицию. В нормальной армии это даже не обсуждается, об этом никто не дискутирует. То, что мы сейчас видим в российской армии, я могу назвать словом «упрощенчество». Нет полного напряжения сил — такого, какое было бы необходимо для достижения победы. Они все еще думают, что могут воевать вот так вполсилы. На чем они это основано — я не знаю, не понимаю.

— Вы рассказали о варианте с использованием обычных боеголовок, а может ли Россия применить ядерные?

— Я считаю, что такая вероятность невелика. Я не вижу, какие военные и политические задачи можно выполнить, используя ядерное оружие. И не думаю, что российское руководство повально имеет суицидальные наклонности. Они могли бы применить ядерное оружие, если бы были уверены, что не получат ответный удар. Но это не так, и российские власти это понимают. Я не думаю, что все эти люди торопятся в рай.

— Могут ли западные санкции «разоружить» российскую армию?

— Конечно, санкции очень сильно ударят по российской оборонке. Но не прямо сейчас, а в продолжительной перспективе. Мы не знаем, что на данный момент находится на российских складах, какие комплектующие уже были закуплены с 2014 года. Недавно в Украине были сбит беспилотник Орлан-10, произведенный в феврале-марте этого года. У него стояли комплектующие западного производства. Многие возмущались — как это так? Но на самом деле, эти детали были закуплены до войны, просто в производство они пошли только сейчас.

Поэтому сложно сказать, как скоро санкции повлияют на российскую промышленность. Но то что они окажут огромное влияние в будущем — это однозначно. Российская оборонка очень, очень сильно зависит от западных комплектующих. Каких именно — не секрет. Когда специалисты изучают тот или иной вид российского вооружения, который попал к украинцам, они легко выясняют, какие конкретно детали не российского производства стоят на российской технике.

— Как получилось, что поставки вооружения в Россию из западных стран продолжались и после 2014 года?

— Это, скорее, вопрос не к странам, а к конкретным компаниям, которые этим занимались. К тому, как им удавалось обойти санкции, какие ухищрения они применяли, чтобы не соблюдать то, что написано в документах. Говорить об этике в этом случае не приходится. Вряд ли это было что-то этическое.

Взять даже бывшего канцлера Германии Шредера, который работал в «Роснефти». В принципе, он ничего не нарушал. Никто до этого момента не видел в этом серьезных моральных проблем. Его осудили только сейчас. А до этого считалось, что политика политикой, а экономика экономикой, не надо смешивать эти вещи. Думаю, что в нашем мире эти вещи являются одним и тем же.

— А как зависимость от зарубежных комплектующих стала возможной при политике импортозамещения, о которой столько говорили российские власти?

— Этот вопрос следует задать господину Рогозину, наверное, он с удовольствием на него ответит. При нынешней глобализации экономики ни одна страна не производит все, что ей необходимо, у себя дома. Все комплектующие производятся где-то в других местах — потому что так дешевле, выгодней и «они это делают лучше». В мире, где страны, если не живут в мире и не дружат, то хотя бы сосуществуют и находят общие интересы, такая система прекрасно работает, у нее нет особых изъянов.

Но в мире, где происходит серьезная конфронтация, естественно, все по-другому. Страна, которая не способна производить комплектующие самостоятельно, очень зависима от тех стран, которые их поставляют. Особенно если эти комплектующие производит ее противник. Почему не получилось такого импортозамещения — должен знать Рогозин, который все время говорит, что российское оружие самое лучшее в мире и не имеет аналогов.

— Откуда берутся детали от стиральных и посудомоечных машин в российской военной технике?

— Не могу сказать наверняка. Но надо понимать, что во время ведения боевых действий у солдата нет возможности отправлять сломанное вооружение в тыл. Все это потеряется, вам никто ничего не пришлет взамен и никто ничего не отремонтирует. Если что-то сломалось, это надо срочно починить на месте — из тех деталей, которые доступны. Отсюда получаются такие поделки-самоделки на линии фронта. Я не думаю, что это индустриальное решение, к которому пришли российские производители.

— Каков ваш прогноз о войне в Украине на ближайшую и отдаленную перспективу?

— Конкретного прогноза я дать вам не смогу. Эта война продлится дольше, чем мы думаем. И, скорее всего, у нее будет политическое решение, а не военное. Но, опять же, это решение будет краткосрочным, и все, что мы получим — это будет передышка, перемирие. Война нас ожидает, к сожалению, на несколько лет. Я напомню, что война 2014 года заморозилась до 2022-го и теперь продолжается. А то, что сейчас происходит в Украине — невозможно оторвать от того, что происходило тогда.

— России сейчас нужна хоть какая-то победа. Что она попытается забрать у Украины?

— Сейчас активно пропагандируется информация о, так называемой, Тавриде — Таврической губернии Российской империи. Она включала в себя Крым, современную территорию Херсонской области и часть Запорожской области. Это почти то, что на данный момент оккупирует российская армия. Я думаю, что это будет третье формирование, кроме ДНР и ЛНР, на создании которого будет настаивать Россия. Но все это пока только спекуляция. До конечного результата еще очень далеко.

— Между тем, в Украине уже говорят о том, что готовы не только вернуть территории на востоке и юге страны, но и Крым. Это возможно?

— Теоретически — да. Практически — все будет зависеть от того того, какие для этого ресурсы будут использованы и насколько правильно. Такая вероятность, конечно, есть, но надо понимать, что это не произойдет ни сегодня, ни завтра, ни через месяц и не в этом году.

Важно учитывать, что для победы, кроме военного компонента, нужно успешно использовать информационную, политическую и экономическую составляющую. Если с политикой и с информационном фронтом в Украине все более-менее в порядке, то экономическая составляющая сейчас даже слабее, чем военная. Экономика падает, производство катастрофически падает, валовый национальный продукт в этом году будет намного меньше, чем обычно. Поддержка украинской экономики — это еще одна важная задача, которую тоже надо каким-то образом решать.

— Кому сейчас больше выгодна такая позиционная война, когда ни у одной из сторон нет ярко выраженного преимущества?

— Сейчас она намного более выгодна Украине. Украина накапливает резервы и создает новые подразделения. Но сами по себе люди и сама по себе техника тоже ничего не решают. Яркий пример — это армия Саддама Хусейна во время вторжения американцев. Армия Хусейна была в разы больше американской, но ее разгромили в течение нескольких недель. Поэтому из людей и техники нужно создать воинские подразделения, способные эффективно решать боевые задачи. Тогда может произойти перелом. И мы видим что Украина занимается этим вопросом.

Если Россия не поменяет свое отношение к войне — не начнет мобилизацию, использование солдат срочной службы и так далее, то шансов победить у нее очень мало. В конце концов, техника у России тоже заканчивается. Российское командование находится в ситуации, когда противник оказался сильнее, чем оно думало. Но Россия не хочет предпринимать никаких серьезных усилий — пустила все на самотек из расчёта, что ей хватит войск и ресурсов, чтобы победить.

Россия — не первая страна, которая ведет войну таким образом, и не первая страна, которая в этом разочаруется. России придется принимать какие-то серьезные решения. Даже взятие Северодонецка и Лисичанска, что, конечно, будет сильным ударом по украинской армии, — ничего не решает. Там еще есть [украинские] группировки Славянска и Краматорска, которые готовятся к обороне. И это не единственные сильно защищенные позиции украинской армии. Так что это не будет победой России, это будет одна тактическая победа в одном конкретном месте, как это было с Мариуполем. И время, повторюсь, играет на Украину.

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