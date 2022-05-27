Принятие соответствующих мер для увеличения скорости пассажиропотока в аэропорту Чингисхана

CentralAsia (MNG) - 26 мая министр финансов Б.Жавхлан работал в Международном аэропорту Чингисхан в связи с тем, что поток пассажиров и их багажа значительно замедлился из-за того, что три рейса приземлились в аэропорту впритык, что вызвало недовольство граждан.

По сравнению с периодом, когда изначально разрабатывались чертежи аэропорта, поток международных рейсов увеличился втрое. Таким образом, по мере того, как количество пассажиров начало увеличиваться, аэропорту стало необходимо предоставлять свои услуги в более широком масштабе.

Министр финансов Б.Жавхлан сказал: «Официальные лица сообщили, что среднее время пребывания пассажиров после приземления увеличивается до 1 часа 30 минут, если в аэропорту одновременно приземляется более 720 пассажиров. Будут приняты соответствующие меры, чтобы максимально сократить продолжительность».

В ходе рабочего визита министр также отметил, что будут сделаны необходимые инвестиции для повышения технического потенциала органов пограничного контроля.

Генеральный директор Управления гражданской авиации Монголии (УГАМ) С.Мөнхнасан сказал: «В связи с этим вопросом Управление гражданской авиации Монголии и соответствующие государственные организации работают над улучшением своей деятельности, чтобы повысить комфортность аэропорта и увеличить скорость пассажиропотока. При содействии авиационных компаний также ведутся исследования способов дальних полетов».

В рамках государственной политики поддержки туризма сектор гражданской авиации принимает различные меры по совершенствованию своей деятельности.

источник: Управление гражданской авиации Монголии

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