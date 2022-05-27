Монгольское АО «Суу» удостоено международной награды за устойчивое развитие

CentralAsia (MNG) - АО «Суу» возглавило категорию «Гендерная и экономическая интеграция» премии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в области устойчивого развития, став лауреатом ЗОЛОТОЙ премии. Из 79 проектов со всего мира, отобранных для этой категории, наивысшую оценку получила монгольская молочная компания. Награда была вручена руководству АО «Суу» во время ежегодного собрания и бизнес-форума ЕБРР 2022 года, которые прошли в Марракеше, Марокко, с 10 по 12 мая.

Являясь ведущим производителем молока и молочных продуктов в Монголии, АО «Суу» уделяет особое внимание обеспечению равных возможностей для скотоводов и фермеров, поставляющих молоко компании, а также для ее сотрудников. В 2019 и 2021 годах молочная компания увеличила свои производственные мощности за счет финансирования через механизм распределения рисков, предоставленный ЕБРР и XacBank.

Кроме того, компания успешно реализовала проект по обеспечению гендерного равенства на рабочем месте и в цепочке поставок при финансировании ЕБРР и поддержке PwC Advisory.

В рамках проекта компанией были проведены различные мероприятия и мероприятия, направленные на обеспечение гендерного равенства, в том числе реализация программы по созданию кооперативов для фермеров и скотоводов с 2020 года с софинансированием. Реализация программы оказала значительное влияние на условия труда женщин-пастухов и доступность социально-экономических возможностей, что послужило основным основанием для получения Монгольской молочной компанией престижной награды.

Следует также отметить, что АО «Суу» недавно стало первой молочной компанией из Монголии, присоединившейся к кампании ООН «Принципы расширения прав и возможностей женщин».

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