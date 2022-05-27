Биткоин ненадолго стал дороже $30 тысяч, но теперь снова опустился

CentralAsia (MNG) - За последние сутки биткоин и ряд других криптовалют показал уверенный краткосрочный рост, после чего курс многих представителей рынка цифровых активов сначала на время замер у новых отметок, а после откатился к прежним позициям. Тем самым на криптовалютном рынке продолжается нестабильность, которая фиксируется в течение нескольких недель.

За последние сутки стоимость биткоина вновь преодолела отметку в $30 тыс. за единицу, а на пике достигала $30 622 за монету (по данным CoinDesk). На момент написания этой заметки за единицу самой популярной криптовалюты мира давали около $29 200, как и в конце прошлой недели. За этот же период курс Ethereum поднимался до $2085 за единицу, но к моменту написания заметки он снизился до $1975 за монету. Другие альткоины, такие как Cardano, Dogecoin и Tron, также показывали рост в течение суток, но в конечном итоге им не удалось удержать отыгранные позиции.

Отметим, что последняя неделя выдалась более стабильной для криптовалютного рынка по сравнению с предшествующим периодом, когда курс биткоина за короткий отрезок времени падал на $15 тыс. Несколько дней подряд стоимость биткоина находится в районе $30 тыс. за единицу и даже фиксировались попытки криптовалюты сделать рывок вверх, хотя особого успеха в этом достигнуть не удалось. Наиболее удачным для биткоина стало 16 мая, когда цена криптовалюты подскочила выше $31 тыс., но затем быстро снизилась примерно на $2 тыс. Позднее этот сценарий повторялся, а уже на выходных криптовалюта торговалась в районе $30 тыс. за монету.

источник: IDAX

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