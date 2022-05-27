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Цирк на льду пройдет в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  Перевернута новая страница в истории монгольского циркового искусства, пребывавшего в застое более десяти лет.

ООО «Steppe Arena» организует шоу, которое исполнит великую мечту и желание монголов, дав свет и вдохновение для дальнейшего развития монгольского циркового искусства.

Монгольские циркачи готовы представить свои первые цирковые номера на льду.

Международное цирковое искусство развивается в самостоятельных разновидностях, таких как «Сцена-Манеж», «Цирк на воде», «Цирк на льду» и «Цирк животных», а стран, где есть цирк на льду, наверное, меньше пяти. На этот раз артисты монгольского цирка покажут свое мастерство не только на обычной сцене, но и на ледовой сцене.

Цирковое представление на льду пройдет на стадионе «Steppe Arena» в конце этого месяца в честь Международного дня защиты детей. Спектакль спонсируется ООО «Steppe Arena» и организован педагогами и студентами цирковой программы Государственной консерватории и Монгольской профессиональной цирковой ассоциацией. ПЕРВОЕ МОНГОЛЬСКОЕ ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА ЛЬДУ, объединяющее в себе удивительные цирковые представления на ледовой арене, состоится 28, 29 мая в 11:00, 15:00, 19:00, а также в 11:00, 15:00, 19:00 1 июня.

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