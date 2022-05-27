Новые автобусы с откидными пандусами перейдут на общественный транспорт в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - В рамках обновления общественного транспорта в Улан-Баторе к парку общественного транспорта добавятся 60 автобусов, с откидными пандусами предусмотрено специальное место для инвалидной коляски.

Автобусы оборудованы откидными пандусами для инвалидных колясок, что облегчает доступ для инвалидов-колясочников. Управление общественного транспорта Улан-Батора также подчеркнуло, что эти автобусы оснащены оборудованием для обеспечения безопасности пассажиров и водителей, подходят для монгольского климата и устойчивы к температуре -45 градусов по Цельсию, поэтому окна не замерзают зимой.

Обновление парка общественного транспорта столицы будет осуществляться в два этапа в 2022-2024 годах. Поэтому мэр Улан-Батора поручил соответствующим должностным лицам ввести в эксплуатацию 591 автобус до 20 августа.

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