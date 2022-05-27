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Начаты работы по превращению сомона Ханбогд аймака Өмнөговь в город с инвестициями в размере $ 50 млн
Дейдре Лингенфельдер, генеральный директор ООО «Оюу-Толгой»
Дейдре Лингенфельдер, генеральный директор ООО «Оюу-Толгой»

CentralAsia (MNG) -  Расширение сомона Ханбогд аймака Өмнөговь в город началось вчера в рамках «Возрождения городов и села», отраженного в Новой политике реабилитации правительства Монголии.

Согласно плану, разработанному Министерством строительства и градостроительства и губернатором сомона Ханбогд и финансируемого ООО «Оюу-Толгой», к 2040 году сомон должен стать «умным модельным сомоном».

В рамках реализуемой правительством «Политики нового возрождения» аймаки Орхон, Дархан-Уул и Өмнөговь поставили перед собой главную цель превратить аймаки Орхон, Дархан-Уул и Өмнөговь в национальные города. Проект «Оюу-Толгой» согласился инвестировать 50 миллионов долларов в сомон Ханбогд в течение следующих пяти лет.

Превращение Ханбогда в современный город позволит не только местным жителям, но и сотрудникам проектов «Оюу-Толгой» и «Таван-Толгой» и их семьям жить в здоровом и безопасном новом городе, создавая новое магнитное поле баланса между городским и сельским развитием.

В сомоне Ханбогд, на долю которого приходится половина доходов бюджета аймака Өмнөговь, сейчас проживает 8 660 человек в более чем 2 000 домохозяйств. Сомон имеет 33 тысячи красных верблюдов. Это большой поселок с мобильным населением более 20 000 человек, а также с горнодобывающей промышленностью, производством и транспортом.

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