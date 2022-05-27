Сегодня день прославления женщин-миротворцев Монголии

CentralAsia (MNG) - По случаю 20-летия участия монгольских военных в миротворческих операциях и Международного дня миротворцев сегодня в Центральном дворце культуры пройдет «Женский день миротворцев».

В 2002 году парламент принял Закон об участии военных и полицейских в миротворческих и других международных операциях ООН.

В 2006 году первая женщина-миротворец из Монголии стала военным наблюдателем в операции MINURSO Организации Объединенных Наций в Западной Сахаре.

На сегодняшний день более 700 монгольских женщин приняли участие в операциях по поддержанию мира. На их долю приходится 4 процента от общего числа, 7 процентов от мотострелкового батальона и 5 процентов от роты международной безопасности, участвующей в международных операциях, при этом более 50 женщин-офицеров служат военными наблюдателями и штабными офицерами.

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