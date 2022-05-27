В Монголии весенний посев зерновых культур завершена на 57.8%

CentralAsia (MNG) - В Монголии весенний посев зерновых и зернобобовых культур завершена на 57.8%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства продовольствия и сельского хозяйства.

В целом по стране весенний сев начался 3 мая и на данный момент засеяно 219 тыс. га пшеницы, 5 тыс. га картофеля, 3,5 тыс. га овощей, 1,3 тыс. га кормовых и 11,2 тыс. га масличных культур.

В результате продолжается выращивание зерновых и зернобобовых культур на 57,8 процента, картофеля на 29,4 процента и овощей на 28,1 процента, по данным Министерства продовольствия и сельского хозяйства.

В настоящее время Фондом поддержки сельского хозяйства предоставлено 10,3 тысячи тонн семян пшеницы с 30-процентным первоначальным взносом 188 физическим и юридическим лицам и 1,1 тысячи тонн топлива с 50-процентным первоначальным взносом 188 физическим и юридическим лицам.

В общей сложности 55 миллиардов тугриков ($ 17,6 млн) было выплачено 942 физическим и юридическим лицам, занимающимся сельским хозяйством, по льготным кредитам, предоставленным коммерческими банками.

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