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Грузовой терминал в порту Шивээхурэн будет сдан в сентябре

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ и некоторые члены правительства ознакомились с работой порта Шивээхурэн — Сэхэ и строительством погрузочно-разгрузочного терминала.

Порт, который был закрыт в октябре 2021 года из-за пандемии, 25 мая 2022 года возобновил нормальную работу.

Начались международные перевозки, прекратились потоки экспорта и импорта. 25 мая из порта вышло 220 контейнеров с углем. В ближайшее время будем экспортировать 400-500 контейнеров или 16 000 тонн угля в сутки.

С момента закрытия порта Шивээхурэн — Сэхэ там скопилось 10 миллионов тонн угля.

В порту Шивээхурэн строится контейнерный терминал площадью 17 га. Строительство завершено на 87 процентов, и новый терминал будет полностью введен в эксплуатацию в сентябре этого года. В результате только из этого терминала ежегодно будет вывозиться 17 миллионов тонн угля.

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