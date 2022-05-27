«Ъ»: Госдеп США пообещал центральноазиатским странам, что антироссийские санкции не повредят им

Помощник госсекретаря США Дональд Лу (слева) и и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов

CentralAsia (KZ) - Помощник госсекретаря США Дональд Лу 27 мая завершает турне по Центральной Азии — за рабочую неделю он успел посетить все страны региона, кроме Туркмении. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

И в каждой столице американскому дипломату нашлось чем поддержать местные власти. В основном заявления господина Лу касались антироссийских санкций — он обещал центральноазиатским партнерам, что эти ограничительные меры не нанесут им какого-либо косвенного вреда. Однако затрагивалась и тема обеспечения региональной безопасности — то есть вопрос, по которому Москва вынуждена конкурировать с Вашингтоном.

Дональд Лу посетил четыре из пяти стран Центральной Азии: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан. Турне заняло пять дней — с 23 по 27 мая, и американская делегация была весьма представительной.

Как сообщали в Госдепартаменте США, Дональда Лу сопровождали директор Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии Эрик Грин, заместитель помощника министра обороны США по Афганистану, Пакистану и Центральной Азии Ребекка Циммерман, заместитель помощника администратора Бюро по Азии Агентства США по международному развитию Анджали Каур и заместитель руководителя аппарата Международной корпорации финансирования развития США по вопросам политики Наз Эль-Хатиб.

Посещая одну столицу за другой, американский дипломат пытался заверить своих партнеров из Центральной Азии: Вашингтон вовсе не заинтересован в том, чтобы даже самые близкие союзники Москвы пострадали от антироссийских санкций.

Между тем первой точкой турне стала страна, которую называют равноудаленной от России и США — Узбекистан. «Мы обсудили региональную безопасность, в том числе наши усилия по обеспечению того, чтобы санкции, введенные против России, не оказали негативного влияния на планы развития Узбекистана»,— сообщили в посольстве США в Ташкенте после визита господина Лу.

В свою очередь, МИД Узбекистана заявил, что в ходе встречи американского дипломата с и. о. министра иностранных дел Владимиром Норовым была «подтверждена приверженность Узбекистана и Соединенных Штатов к продолжению сотрудничества в рамках формата «С5+1» в целях достижения конкретных результатов в сферах инфраструктуры, энергетики, транспорта, охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата».

Напомним, что формат «C5+1» включает в себя все пять стран Центральной Азии, а также США. Он появился еще в годы президентства Барака Обамы. Глава МИД России Сергей Лавров много раз утверждал, что истинная цель этого проекта — ослабление связей стран региона с Москвой и переориентирование их на сотрудничество с южными соседями — Афганистаном и Пакистаном.

Правда, за это время к власти в Кабуле успело прийти запрещенное в России движение «Талибан», и представить, что в Вашингтоне пытаются сблизить Ташкент и Душанбе с ним, теперь затруднительно. Между тем у России (а также у Китая, Японии, ЕС, Южной Кореи и Индии) тоже есть похожий формат взаимодействия с бывшими постсоветскими республиками в Азии — его называют просто «5+1».

Не секрет, что обеспокоенность из-за возможного воздействия антироссийских санкций на и без того не слишком стабильную национальную экономику есть и в Бишкеке. Президент Киргизии Садыр Жапаров прямо говорил об этом на недавнем саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. Напомним, что из числа стран Центральной Азии туда входят Киргизия, Казахстан и Таджикистан.

Правда, в пресс-релизе по итогам визита американского дипломата были упомянуты и другие темы. «Рассмотрены вопросы минимизации негативного влияния международных санкций на экономику Кыргызстана, а также необходимость активизации содействия в сфере укрепления приграничной безопасности»,— сообщили в МИД страны.

Стоит отметить, что до мая прошлого года Дональд Лу был послом США в Бишкеке, и, видимо, поэтому в этой стране его приняли на самом высоком уровне — президентском. «Дональд Лу встречался с президентом Жапаровым, но из-за сверхчувствительной международной ситуации пресс-релиз об этом не опубликовали»,— сказал источник «Ъ» в правительстве Кыргызстана.

Впрочем, сохранить встречу в секрете не удалось еще и по вине самого господина Лу. В беседе с местной редакцией «Радио Свобода» (весь холдинг признан в России СМИ-иноагентом) он упомянул встречу с Садыром Жапаровым. На ней, по словам американского дипломата, шла речь о журналисте-расследователе Болоте Темирове, который подвергается уголовному преследованию.

Что же касается темы приграничной безопасности Кыргызстана, то в этой связи собеседник «Ъ» сказал: «Американцы как мантру повторяют, что поддерживают нашу безопасность и заинтересованы, чтобы мы состоялись как государство. Страны Центральной Азии долго получали американскую технику на десятки миллионов долларов. Именно в нашей стране это сотрудничество почти сошло на нет, но я уверен, что хотя бы пять-шесть пикапов для наших пограничников они поставят».

Как говорится в сообщении посольства США в Душанбе, вопросы безопасности наряду с вопросами экономики поднимались и в этом городе. Что неудивительно, ведь именно Таджикистан имеет самую длинную и наименее защищенную границу с Афганистаном, на которой нередко бывают столкновения. Кроме того, господин Лу уделил внимание гуманитарным вопросам. Например, как сообщила американская дипмиссия на своей странице в Twitter, он посетил центр для афганских беженцев в Вахдате, который существует при поддержке США.

Визит господина Лу в Казахстан, который станет завершающим в турне, будет похож на предыдущие, но там к обсуждаемым вопросам добавятся еще и реформы, которые проходят в стране после январских протестов. Их символическим финалом должен стать конституционный референдум, назначенный на 5 июня.

«В публичном поле описание диалога между США и Казахстаном ограничивается дежурными и малосодержательными фразами,— отметил в беседе с «Ъ» профессор Казахстанско-немецкого университета в Алматы Рустам Бурнашев.— Тем не менее мне представляется, что Казахстан заинтересован в том, чтобы на него не оказывалось давления, направленного на трансформацию его многовекторной политики.

Иначе говоря, Казахстан заинтересован, чтобы как минимум уровень его сотрудничества с ключевыми партнерами — Китаем, Россией, США, странами Европы и Центральной Азии — не снизился. В рамках программы-максимум Казахстан заинтересован в поддержке со стороны ключевых партнеров релокации на его территорию компаний и их представительств, которые прекратили или приостановили свою деятельность на территории России».

По мнению постоянно живущего в США узбекского политолога Рафаэля Саттарова, основная цель визита Дональда Лу в страны Центральной Азии — это информирование об изменении подхода администрации президента США Джо Байдена к формату «C5+1». «США хотели бы, чтобы эта платформа более ясно выражала свою позицию по актуальным темам международной безопасности и превратилась в более действенный орган»,— считает эксперт.

Кроме того, как отмечает господин Саттаров, американцы пытаются донести до стран региона мысль о «красных линиях» по поводу России: «Например, властям этих стран объясняют, что вторичные санкции не ударят по ним лишь в том случае, если они не будут слишком активно помогать России обходить ограничения». Кроме того, собеседник «Ъ» добавляет: США не забывают, что у них есть и другие геополитические оппоненты.

«В свете роста американо-китайской стратегической конфронтации Вашингтон явно пытается сдержать государства региона от слишком сильных связей с Китаем, приобретения его технологий и услуг в киберпространстве»,— поясняет свою мысль Рафаэль Саттаров.

В свою очередь, по мнению главы Информационно-аналитического центра МГУ Дарьи Чижовой, турне столь представительной делегации из США по странам Центральной Азии — это «продолжение тенденций, которые мы видим с 24 февраля», когда Россия начала военную операцию на Украине. «До этого мы видели визит заместителя госсекретаря, видели встречу в формате «C5+1»,— напомнила эксперт.— Это действительно вызвано тем, что именно участие стран Центральной Азии может сделать санкционное давление на Россию не таким масштабным».

При этом на вопрос, почему Дональд Лу не включил в свое турне пятую страну Центральной Азии — Туркмению, где к тому же недавно прошел транзит власти от Гурбангулы Бердымухамедова к его сыну Сердару, собеседники «Ъ» ответили по-разному.

Рафаэль Саттаров полагает, что ситуацию там «американцы и так прекрасно представляют», считая происшедшие изменения в стране лишь косметическими. А Дарья Чижова полагает, что причина отказа от визита в Ашхабад — это его ориентированность на Китай. «На фоне нынешней напряженности между Вашингтоном и Пекином визит американского дипломата в Туркмению был бы воспринят Пекином как вызов. А в Белом доме такое впечатление вызывать не хотят»,— полагает она.

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