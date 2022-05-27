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Помощник госсекретаря США Дональд Лу встретился с бывшим главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым

CentralAsia (UZ) -  В ходе визита в Ташкент помощник госсекретаря США Дональд Лу встретился с заместителем председателя Совета национальной безопасности Абдулазизом Камиловым.

«Благодарим заместителя председателя Службы национальной безопасности Абдулазиза Камилова за работу на посту министра иностранных дел Узбекистана. Мы продолжим наше двустороннее сотрудничество в интересах народов наших двух стран», — говорится в заявлении посольства США в Ташкенте.

17 марта теперь уже бывший министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, заявивший в сенате Узбекистана, что поддерживает территориальную целостность Украины, через месяц был освобожден от должности.

27 апреля Абдулазиз Камилов был назначен заместителем секретаря Совета безопасности по внешней политике и безопасности при президенте Узбекистана. На его место, исполняющим обязанности министра иностранных дел Узбекистана, был назначен первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

Визит делегации США во главе с Дональдом Лу в Узбекистан состоялся 23-25 мая. Накануне визита в МИД Узбекистана заявили, что «в ходе переговоров будут обсуждены текущее состояние и перспективы узбекско-американских отношений в различных сферах». Однако никакой официальной информации о встречах предоставлено не было.

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