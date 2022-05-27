Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию об ужесточении санкций против КНДР

CentralAsia (CA) - Россия и Китай наложили вето в ходе голосования в Совете Безопасности (СБ) ООН по проекту резолюции США, предполагавшей ужесточение санкций против КНДР. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что вводить санкции в отношении Северной Кореи бесперспективно. США предупредили, что теперь северокорейские власти продолжат развитие ракетно-ядерной программы, передает AFP.

В поддержку резолюции проголосовали все остальные 13 членов СБ ООН: Великобритания, США, Франция, а также Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ. Из-за отсутствия поддержки со стороны России и КНР документ не был принят.

Василий Небензя сказал, что введение санкций против КНДР в период пандемии коронавируса было бы безответственным шагом. «Усиление санкционного давления на Пхеньян не только бесперспективно, но и крайне опасно с точки зрения последствий таких мер. Санкционный пакет, принятый против Пхеньяна в 2016–2017 годах, ударил прежде всего по жизни обычных северокорейцев»,— убежден дипломат.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь Китай объяснил, что применил право вето, чтобы не усугублять гуманитарную ситуацию в Северной Корее. Он убежден, что дополнительные санкции в отношении КНДР «приведут к негативным последствиям и эскалации». По его словам, ужесточение санкций «ухудшит положение северокорейцев», поэтому подобные меры «не являются ни верными, ни гуманными».

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд уверена, что ракетно-ядерная программа КНДР будет только набирать обороты. «Безответственный исход (голосования по резолюции США) означает, что угроза со стороны КНДР будет расти. Она будет все более опасной, и это посылает сигнал всем распространителям (ядерного оружия), что они могут действовать безнаказанно»,— предупредила дипломат.

Созвать встречу в СБ ООН решили после того, как 25 мая КНДР провела три ракетных испытания за день. С начала года республика осуществила уже 17 пусков. Япония в очередной раз выразила протест из-за действий Северной Кореи, назвав их угрозой миру и безопасности. На этом фоне Южная Корея и США провели свои ракетные пуски.