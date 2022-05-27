CNN: США хотят передать Украине реактивные системы залпового огня

CentralAsia (CA) - США на следующей неделе могут объявить о новых поставках оружия Украине, включающих реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Advanced Rocket System), сообщает CNN со ссылкой на источники. Украинские власти давно настаивали на получении РСЗО, но ранее получили от Вашингтона отказ.

HIMARS — мобильная пусковая система производства корпорации Lockheed Martin. Использует управляемые боеприпасы. Способна поражать цели на расстоянии до 300 км. Установка располагается на бронированном легком грузовике.

По данным CNN, администрация США отказывалась от отправки РСЗО из-за опасений, что Украина может использовать системы для атак на территории России. Источники телеканала рассказали, что эта тема обсуждалась на двух встречах, прошедших в Белом доме на прошлой неделе. Американские чиновники также беспокоятся, что Россия может расценить отправку тяжелых вооружений Украине как провокацию, что, по их мнению, может спровоцировать «некий ответный удар против США».

Собеседники CNN уточнили, что также рассматривается предоставление Украине ракетных систем меньшей дальности. По словам чиновников, обучение украинских военных использованию любой из ракетных систем займет немного времени — около двух недель. Однако в США обеспокоены, что в целом запасы РСЗО в стране «не так велики». Как передает CNN, на прошлой неделе представители Пентагона встретились с гендиректором Lockheed Martin, чтобы обсудить поставки и наращивание производства РСЗО. Великобритания тоже пока не решила, отправлять ли такие системы Украине, и хотела бы сделать это совместно с США, утверждает канал.

21 мая президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине помощи на рекордную сумму $40 млрд. Газета The Washington Post назвала Украину самым крупным получателем военной помощи США. По данным Reuters, США предупредили Украину, что удары по территории России грозит эскалацией военного конфликта.