ISW: Российская армия готовит третью линию обороны в захваченных районах на юге Украины (карта военных действий на Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 26 на 27 мая опубликовал новую карту боевых действий в Украине. По его информации, российские войска в тяжелых боях в последние дни осуществляли устойчивое постепенное приращение захваченных территорий на востоке Украины, хотя в целом украинская оборона остается эффективной.

Сейчас под контролем российских военных находится более 95% территории Луганской области, и в ближайшие дни усилия, вероятно будут направлены на полный захват Северодонецка.

Выводы института:

Российские войска безуспешно пытаются продвинуться юго-восточнее Изюма у границы Харьковско-Донецкой области.

Российские силы продолжают уверенное наступление в районе Северодонецка и, вероятно, в ближайшие дни попытаются полностью окружить район Северодонецк-Лисичанск.

Российские войска продолжают настойчиво продвигаться к югу и западу от Попасной в направлении Бахмута, но темпы наступления войск РФ, вероятно, замедлятся по мере приближения к самому городу.

Сообщается, что российские силы в «оккупированных» районах Южной оси готовят «третью линию обороны» для укрепления долгосрочного контроля над регионом и подготовки к отражению вероятных контрнаступлений Украины в будущем.

Несмотря на некоторые достижения за последнюю неделю, российская наступательная операция остается медленной. Российские войска сильно ослаблены, и им будет крайне трудно восполнять будущие потери, констатируют американские аналитики.

ISW обновила свою оценку четырех основных операций, в которых в настоящее время участвуют российские силы. ISW прекратил освещать Мариуполь отдельно с момента падения города:

Основное усилие - Восточная Украина (в составе одного подчиненного и трех вспомогательных усилий);

Подчиненное главное усилие- Окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Вспомогательная работа 1 — город Харьков;

Поддерживающее усилие 2 — южная ось.