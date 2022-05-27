Войска РФ возобновили наступление в направлении Славянска и пытаются закрепиться в Лимане, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - Российские войска продолжают наступление на Донбассе. В частности, по информации Генштаба ВС Украины на 27 мая, войска РФ возобновили наступление в направлении Славянска.

Во вчерашней сводке сообщалось о боях за Богородичное под Святогорском.

Также Генштаб сообщает, что российские войска пытаются развивать успех на Бахмутском направлении, чтобы нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать подразделения ВСУ от основных сил.

«На Лиманском направлении войска РФ ведут разведку, при поддержке артиллерии пытается закрепиться в населенном пункте Лиман», - информирует Генштаб.

Кроме того, сообщается, что на участки российской границы в Брянской и Курской областях введены две батальонные тактические группы РФ, причем это десантные части.

На Южнобугском направлении российские войска продолжают принимать меры по сохранению контроля над территорией Херсонской области. Увеличив количество обстрелов подразделений украинских войск, ведут воздушную разведку, осуществляют инженерное оборудование позиций. Усилили группировку за счет переброски резервных подразделений.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 12 российских атак, уничтожены танк, 5 артиллерийских систем, 5 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей. Подразделениями противовоздушной обороны был сбит вражеский вертолет Ка-52, крылатая ракета и БпЛА типа «Орлан-10».

Истребитель Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожил крылатую ракету в Черновицкой области.