экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане за сутки выявлено 8 инфицированныCOVID-19

CentralAsia (UZ) -  На 27 мая в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 983. В течение прошедших суток зафиксированы 8 (накануне – 11) новых случаев, сообщает Минздрав.

Заболевшие зарегистрированы в столице (3), Ташкентской (3) и Самаркандской (2) областях.

За день выздоровели 19 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 214).

На лечении находятся 132 больных COVID-19.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Казахстан является сторонником евразийской интеграции на деловой основе, - Токаев
  • В Душанбе за $12 млн выставили на продажу здание «Тоджиксодиротбанка»
  • Президент Франции призвал лидера Турции уважать выбор Финляндии и Швеции


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com