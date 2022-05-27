В Узбекистане за сутки выявлено 8 инфицированныCOVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:20, 27 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - На 27 мая в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 983. В течение прошедших суток зафиксированы 8 (накануне – 11) новых случаев, сообщает Минздрав.
Заболевшие зарегистрированы в столице (3), Ташкентской (3) и Самаркандской (2) областях.
За день выздоровели 19 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 214).
На лечении находятся 132 больных COVID-19.
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