В Узбекистане за сутки выявлено 8 инфицированныCOVID-19

CentralAsia (UZ) - На 27 мая в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 238 983. В течение прошедших суток зафиксированы 8 (накануне – 11) новых случаев, сообщает Минздрав.

Заболевшие зарегистрированы в столице (3), Ташкентской (3) и Самаркандской (2) областях.

За день выздоровели 19 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 237 214).

На лечении находятся 132 больных COVID-19.