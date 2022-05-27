Цены на сахар взлетели по всему Казахстану до $1,9 за килограмм

CentralAsia (KZ) - Предприниматели Нур-Султана, чей бизнес так или иначе связан с использованием сахара, продавцы «магазинов у дома» и рядовые горожане жалуются на резкий рост цен на сахар и его дефицит в торговых точках. В некоторых из них стоимость килограмма сахарного песка выросла до 800 тенге ($1,9).

Больше всех дефицит и подорожание сахара сказались на столичных производителях кондитерских изделий, и они уже поднимают цены на свою продукцию, сообщает телеканал «КТК».

При этом, в сложившейся ситуации, продавцы небольших магазинов у дома объясняют повышение цен стандартно: сахар к ним изначально привозят по высокой цене – в среднем по 730 тенге ($1,72) за килограмм. Покупатель после наценки вынужден платить за килограмм сахарного песка в районе 800 тенге ($1,9).

«Потому что нигде нет его (сахара). Мы на фирмах не нашли. Нам теперь привозят дорогой. Последние полтора месяца все время дорожает. Никогда такого не было, чтобы он отсутствовал, всегда был», - говорит продавец одного из небольших магазинов Нур-Султана.

Купить сахар дешевле можно только на оптовом рынке. Здесь он стоит в районе 600 тенге ($1,41) за килограмм. Правда, предварительно предстоит потратить немало времени на поиски товара по адекватной цене. Но и здесь, из-за резкого подорожания, продавцы не рискуют закупать его в больших объемах.

«Мы его покупаем только ради ассортимента – самый ходовой товар. И поэтому нам приходится хоть и дорого, но покупать. К оптовой цене 10 тенге всего лишь добавляем», - рассказывает один из оптовиков.

Подорожавший сахар нервирует и производителей. Кондитеры, конечно, уже поднимают цены. Услуги неожиданно подорожали и в салонах красоты. От стоимости песка напрямую зависит цена на шугаринг. Сахар нужен для изготовления пасты, которую мастера используют в работе. И сейчас производители не могут найти его в необходимом объеме. Из-за этого простаивает мини-цех.

«Мы уже, когда произошло подорожание, подняли стоимость на сахарную пасту. Но теперь, получается, цена опять выросла. И говорят, что будет тысяча тенге за килограмм. И поднимать еще выше (цены на) продукцию - это просто издевательство над нами, над мастерами. И мастера покупают дороже продукцию, услуги будут дорожать, это всем невыгодно», - говорит производитель сахарной пасты Екатерина Ишимбаева.

Тем временем в акимате Нур-Султана заверяют, что никакого дефицита сахара в городе нет. Его стоимость в супермаркетах в районе 400 тенге ($0,94). Отпускают его в ограниченных количествах – не более пяти килограммов в одни руки. Также чиновники заверяют, что запасы сахара есть и в стабфонде.

«Российская Федерация сейчас закрыла свои границы до 31 августа, нагрузка на наши сахарные заводы пошла очень большая. В городе, в принципе, есть минимальный 30-40-процентный запас сахара. Сахар поступает постоянно, запасы пополняются», - говорит руководитель отдела продовольственной безопасности города Нур-Султана Руслан Идрисов.

Также в акимате столицы пообещали проверить торговые точки, где цены на сахар резко взлетели. В случае выявления нарушений обещают наказывать.

Между тем, сахар подорожал не только в столице.

Как пишет Orda.kz. Жители Алматы рассказали, что на рынке можно найти сахарный песок по 550 тенге ($1,30) за кг, тогда как в Magnum за 3 кг просят 1986, т.е. 662 тенге ($1,56) за кг.

Сахарный ажиотаж случился и в Караганде. Песок исчез с бакалейных прилавков мелких и крупных торговых точек города. Местные жители рассказали, что в тех магазинах, где сахар есть, продают его за 647-649 тенге ($1,53) за кг.

В соседнем Темиртау, как сообщает издание, килограмм сахара можно купить за 536 тенге ($1,26).

Сильно подорожал сахар и в Уральске. Цена взлетела до 600 тенге ($1,41) за кг. При этом оптовики продавцам на рынках говорят, что следующий завоз может быть еще дороже.

В Таразе в оптовом магазине сахар стоит 560 тенге ($1,32). При этом в супермаркетах его продают по более высокой стоимости.

В Туркестане сахар продают по 660 тенге ($1,55) за килограмм. А в Сайрамском районе, по словам местных жителей, сахар почти невозможно найти.

В городе Аркалык сахар реализуют по 750 тенге ($1,76) за кг. Такие же цены и в Актау.

Редакция Orda.kz обратилась за комментарием в Министерство торговли и интеграции РК, чтобы выяснить, есть ли дефицит сахара в стране и почему так скачут цены.

«В последние годы мы наблюдаем значительный рост цен на продукты питания во всем мире, а геополитическая обстановка в мире из-за войны на Украине приводит к резкому росту цен на продовольствие. Казахстан — часть мировой экономики и не может избежать ценовых колебаний на продовольственные товары», — отметили в министерстве.

По данным ФАО (Сельскохозяйственная и продовольственная организация ООН), мировая цена на сахар выросла на 22%.

В Казахстане же с начала 2022 года сахар подорожал на 36,1%, а за полный год аж на целых 50,2%. (Данные проекта по мониторингу экономики Казахстана energyprom.kz за 4 мая).

При этом в министерстве уверяют, что дефицита сахарного песка нет.

«Как вы все знаете, Россия ввела запрет на вывоз сахара до конца августа 2022 года. Для стабилизации цен и недопущения дефицита сахара, Министерство добилось квоты на беспошлинный ввоз 350 тыс. тонн сахара и сахара-сырца тростникового из России по решению ЕЭК. На сегодняшний день дефицита продовольственных товаров нет», — отметили в ведомстве.

Также в МТИ РК рассказали, что по состоянию на 13 мая в стабфондах хранятся 5,4 тыс. тонн сахара. Помимо этого, министерство проводит работу по сдерживанию роста цен на сахар.

«Одним из самых эффективных инструментов сдерживания роста цен на социально-значимые продукты питания (далее СЗТП) является льготное кредитование торговых объектов посредством «оборотной схемы» — выделением акиматами заемных средств для участников торговой системы и производителям СЗПТ под низкий процент», — рассказали в МТИ.

Акиматам выделили 81 млрд тенге ($195 млн 158 тыс. 703) на предоставление займов предпринимателям в рамках «оборотной схемы».

Несмотря на то, что деньги есть, связываться с таким проблемным продуктом, как сахар, никто не хочет.

«Мы предлагаем нашим оптовым предпринимателям, чтобы они брали деньги по оборотной схеме финансирования через банковскую гарантию, что мы им дадим деньги. Но сейчас из-за того, что колеблется цена и непонятно, по какой фиксированной цене они будут реализовывать, данные предприниматели не хотят брать заем по оборотной схеме финансирования», — рассказал телеканалу КТК Мейирбек Нуркен, управляющий директор СПК «Акжайык».

Помимо сдерживания цен, Министерство торговли и интеграции проводит мониторинг.

В настоящее время действует мораторий на проведение проверок малого предпринимательства. Поэтому акиматы ведут разъяснительную работу с магазинами, которые завысили цены. Надбавка в «магазинах у дома» не должна превышать 15%.

«Только за прошлую неделю (период с 13 по 20 мая) акиматами выявлено 549 нарушений в магазинах у дома. В целом, по республике насчитывается около 42,6 тыс. таких магазинов», — рассказали в МТИ РК.

В Минторговле также заявили, что сдерживают цены в крупных торговых сетях. С начала года Агентством по защите и развитию конкуренции подписаны 16 комплаенсов о недопущении необоснованного роста цен и снижении торговой надбавки с 15 до 10%.

В середине мая Казахстан запретил вывоз сахара сроком на шесть месяцев.

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