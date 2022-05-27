В МИД Узбекистана прошла встреча со спецпредставителем США по Афганистану

- Узбекистан, общество
- 13:46, 27 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - В МИД Узбекистана 27 мая прошла встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел Владимира Норова прибывшим накануне в страну с визитом специальным представителем США по Афганистану Томасом Вестом, сообщает МИД РУз.
В переговорах принял участие специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.
В ходе переговоров американская сторона дала высокую оценку политике Руководства Узбекистана по восстановлению социально-экономической инфраструктуры Афганистана, оказанию афганскому народу гуманитарной и иной помощи.
Стороны согласились с необходимостью координации и систематизации международных усилий по поддержке афганского народа. В данном контексте подчеркнута важность использования возможностей созданного в г.Термезе многофункционального транспортно-логистического хаба по доставке в Афганистан гуманитарной помощи.
Отмечена схожесть позиций по вопросу выполнения новыми властями Афганистана ключевых требований мирового сообщества – создания правительства на основе широкого представительства, соблюдения фундаментальных прав человека, обеспечения основных свобод женщин, в том числе по получению образования, передвижению, участию в общественной жизни на равной основе.
Подчеркнута важность выработки консолидированного подхода к вопросу восстановления национальной экономики Афганистана, а также реализации на территории страны проектов в энергетической и транспортно-коммуникационной сферах.