В Узбекистане предпринимателям упростят процесс запуска проектов в промзонах

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана упростят предпринимателям процесс налаживания деятельности в промышленных зонах. Об этом на совещании 26 мая распорядился Шавкат Мирзиёев, передает пресс-служба президента Узбекистана.

В настоящее время, чтобы начать работу в промзонах, предприниматели должны пройти пятиэтапную процедуру, собрать более десятка документов. На совещании были определены меры по упрощению этого процесса.

Полномочия по экспертизе проектов, реализуемых в свободных экономических зонах (СЭЗ), передадут Министерству инвестиций и внешней торговли. Предпринимателям больше не придется получать заключение Центра комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов для применения льгот в импорте.

Земельные участки в промышленных зонах будут выставлять на аукцион не хокимияты (администрации), а дирекции промзон, определив инвестиционные обязательства. Объекты, приобретенные на аукционе, разрешат приватизировать после полного выполнения инвестиционных обязательств.

Благодаря этим мерам количество этапов в процессе размещения проектов в промзонах уменьшится, а сроки сократятся с трех до одного месяца, пояснили в пресс-службе президента.

На совещании отмечалось, что за последние пять лет в Узбекистане появилось 19 СЭЗ и более 400 малых промышленных зон (МПЗ), в том числе в отдаленных и труднодоступных районах. В частности, в 11 районах, где вообще не было промышленных производств, запущено 205 новых предприятий.