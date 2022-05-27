Казахстан отозвал заявку на проведение ЧМ по хоккею

CentralAsia (KZ) - Ранее поданная заявка на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2026 году, отозвана Казахстаном. Причины такого решения не названы, сообщает издание Swisshockeynews.

После того, как Казахстана принял решение отказаться от проведение ЧМ, единственным претендентом осталась Швейцария. Стране ещё предстоит отстоять это право, но вероятность, что именно Швейцария станет ведущей, весьма велика.

ЧМ по хоккею 2022 года, который проходит сейчас, стал для сборной Казахстана не самым успешным. Единственная победа, которую за пять игр одержали наши спортсмены, стала последней, над сборной Италии. До этого момента хоккеисты из Казахстана уступили сборным из Швейцарии, Канады, Словакии и Германии.

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