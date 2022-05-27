экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан отозвал заявку на проведение ЧМ по хоккею

CentralAsia (KZ) -  Ранее поданная заявка на проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой в 2026 году, отозвана Казахстаном. Причины такого решения не названы, сообщает издание Swisshockeynews.

После того, как Казахстана принял решение отказаться от проведение ЧМ, единственным претендентом осталась Швейцария. Стране ещё предстоит отстоять это право, но вероятность, что именно Швейцария станет ведущей, весьма велика.

ЧМ по хоккею 2022 года, который проходит сейчас, стал для сборной Казахстана не самым успешным. Единственная победа, которую за пять игр одержали наши спортсмены, стала последней, над сборной Италии. До этого момента хоккеисты из Казахстана уступили сборным из Швейцарии, Канады, Словакии и Германии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Токаев и Жапаров совершили прогулку по резиденции «Ала-Арча». Видео
  • Генеральные прокуроры Узбекистана и Турции подписали меморандум о взаимопонимании для обмена опытом
  • Всемирный банк одобрил программу сотрудничества с Узбекистаном до 2026 года


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com