США намерены отправить Украине ракетные системы большой дальности, - CNN

CentralAsia (CA) - Администрация президента США Джо Байдена готовится усилить вооружение, которое она предлагает Украине, отправив передовые ракетные системы большой дальности, которые сейчас являются главным запросом украинских официальных лиц, говорят многие чиновники, сообщает американский телеканал CNN.

По информации CNN, администрация склоняется к тому, чтобы отправить системы Украине в рамках более крупного пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности, о чем может быть объявлено уже на следующей неделе.

«Высокопоставленные украинские чиновники, в том числе президент Владимир Зеленский, последние недели просил США и их союзников предоставить MLRS. Производимые в США системы вооружения могут запускать ракеты на сотни километров — намного дальше, чем любая из систем, которые уже есть в Украине, — что, по мнению украинцев, может изменить правила игры в их войне против РФ», - пишет СМИ.

Подчеркивается, что еще одна система, которую запросила Украина, — это высокомобильная артиллерийская ракетная система, известная как HIMARS.

По словам источников CNN, одной из основных проблем была большая дальность действия ракетных систем. РСЗО и ее облегченная версия HIMARS могут запускаться на расстояние до 300 км или 186 миль, в зависимости от типа боеприпаса.

«Стрельба ведется с мобильной техники по наземным целям, что позволит украинцам легче поражать цели на территории РФ. Считается, что Украина уже нанесла многочисленные трансграничные удары внутри РФ, что украинские официальные лица не подтверждают и не опровергают. Российские официальные лица публично заявили, что любая угроза их родине будет означать серьезную эскалацию, и заявили, что западные страны делают себя законной мишенью в войне, продолжая вооружать украинцев», - отмечает телеканал.

Также, по словам источников, еще одна серьезная проблема в администрации Байдена заключалась в том, могут ли США позволить себе отправить так много высококачественного оружия, взятого из армейских запасов.