План Турции по переселению сирийских беженцев набирает обороты, - The Guardian

CentralAsia (CA) - План Турции по расширению буферной зоны на севере Сирии и использованию ее для переселения большого количества беженцев набирает обороты. Это произошло после того, как турецкие официальные лица дали сигнал об операции по перемещению курдского населения от южной границы Турции и установлению турецкого контроля на 18 миль вглубь северной Сирии, которая, по мнению аналитиков обеих стран, вызовет демографические сдвиги в Сирии. Хотя сроки данной операции и её вид еще не определены, пишет The Guardian.

Хотя это прямо не заявлено, этот шаг предполагает перемещение сирийских арабов в новые зоны, в которых Турция обеспечит экономическое влияние и политическое одобрение в тылу в преддверии выборов в следующем году. Курдское население, которое доминировало на 500-мильной границе, потеряет еще больше влияния после того, как было вытеснено из ключевых городов во время трех турецких вторжений за последние пять лет.

Планы новой операции быстро обрели форму в последние недели на меняющемся геополитическом фоне в Европе, где просьба Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО дала Турции возможность отстаивать свои собственные внутренние планы.

Эрдоган отметил новое наступление на север Сирии в понедельник, заявив, что оно будет иметь двойной эффект: ослабит РПК, которая доминирует на северо-востоке Сирии, и еще больше ослабит террористическую группировку «Исламское государство». Ранее он заявлял, что из Турции вернут до 1 млн сирийских беженцев. Это заявление встретило сдержанную реакцию: США выразили «озабоченность», но нуждаются в поддержке Турции для стремления скандинавских государств присоединиться к альянсу.

Местные соображения остаются первостепенными для Эрдогана, который возглавлял Турцию в течение двух десятилетий и сталкивается с проблемами в экономике и, возможно, с самой сложной задачей на переизбрании в 2023 году, - отмечает издание. По мнению автора статьи, местные настроения относительно беженцев накаляются. Турецкие власти утверждают, что за последние несколько лет в Сирию добровольно вернулись до 500 000 беженцев. Это число оспаривается: реальная цифра близка к 80 000, и утверждают, что многие из них не вернулись по своей воле.