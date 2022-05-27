СМИ: Джонсон предложил Зеленскому создать альянс против России

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CentralAsia (CA) - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, направленный против России, сообщает Corriere Della Sera со ссылкой на источники. Свою инициативу Джонсон озвучил во время встречи с украинским президентом в Киеве 9 апреля.

По данным издания, британский премьер хочет создать «политический, экономический и военный союз», который будет альтернативой Евросоюзу (ЕС). Новый альянс, по его задумке, объединит страны, недовольные политикой ЕС, а также действиями Германии в ответ на «военную агрессию» России. Возглавит альянс Великобритания, также в него должны войти Украина, Польша, Эстония, Латвия и Литва, а позднее — Турция.

Как уточняет Corriere Della Sera, Украина пока не сообщала о своей позиции в отношении инициативы премьера Великобритании. Издание пишет, что Зеленский ждет саммита стран ЕС 23 июня, на котором будет решаться вопрос о признании Украины кандидатом на вступление в организацию. Принятое ЕС решение может повлиять на то, какой ответ даст Киев на предложение Лондона, считает газета.