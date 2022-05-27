В Екатеринбурге двое граждан Таджикистана погибли, упав с 32-этажной высоты

CentralAsia (TJ) - На строительстве высотки в Екатеринбурге погибли двое таджикистанцев. Они находились на 32-м этаже в фасадной люльке: ее трос оборвался, мужчины упали.

В генконсульстве Таджикистана в Екатеринбурге «Азия-Плюс» подтвердили факт гибели граждан.

Погибшие – 27-летний Далерджон Туракулов и 33-летний Насимджон Эшмиродов являются жителями села Гулистон джамоата Дехмой Джаббор Расуловского района Согдийской области Таджикистана.

«Директор строительной компании оказывает помощь в перевозке тел погибших на родину и в других вопросах. В настоящее время брат одного из погибших находится в Екатеринбурге, родственники другого погибшего приедут сегодня из Москвы», - сообщили в генконсульстве.

По словам источника, следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье 216, ч3 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшие по неосторожности смерть двух человек), следствие продолжается.

Как сообщает онлайн издание «Е1.RU», ЧП произошло 26 мая в доме на улице Московская, 190.

«Строители находились на высоте 32-го этажа в фасадной люльке вдвоем. Со слов очевидцев, с одной стороны конструкции оборвался трос, мужчины упали», - сообщило издание.

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