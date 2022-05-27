Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном увеличился в 37 раз за 6 лет

CentralAsia (TJ) - Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном за последние шесть лет увеличился в 37 раз. А за первые четыре месяца 2022 года этот показатель достиг $173,6 млн, что на $40,5 млн (30,4%) больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Такие данные были приведены 26 мая на встрече глава Минэкономразвития Таджикистана Завки Завкизода с первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым, сообщает пресс-центр МЭРТ.

В ходе встречи стороны также обсудили согласование проекта протокола 9-го заседания таджикско-узбекской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, реализацию предыдущего протокола и подготовку к следующему заседанию.

Стороны также обсудили вопросы привлечения дополнительных инвестиций в национальную экономику, создания совместных предприятий в свободных экономических зонах Таджикистана, а также укрепления двустороннего сотрудничества в сфере инвестиций, промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

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