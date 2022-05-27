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В Туркменистане заблокировали вещание российских телеканалов «Россия 1» и «Звезда»

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане заблокировали вещание российских телеканалов «Россия 1» и «Звезда», сообщает "Интерфакс". Их транслировал крупнейший лицензированный оператор связи страны АОЗТ «Ашхабадская городская телефонная сеть».

По данным агентства, при переключении на эти телеканалы появляется следующее объявление: «Вещание телеканала заблокировано по независящим от «Телекарты» причинам в связи с ограничением по трансляции общероссийских телеканалов с иностранных спутников».

Другие российские телеканалы продолжают транслироваться.

В Туркменистане просмотр зарубежных телеканалов доступен только по кабельному и IP-телевидению, которое предоставляет местный оператор.

В то же время спутниковое телевидение в стране неофициально запрещено. Несколько лет назад представители местных властей потребовали у жителей снять спутниковые тарелки.

Ранее в пятницу стало известно, что несколько российских телеканалов временно заблокированы и в Кыргызстане, сообщает местный телепровайдер «Акнет».

«По причине принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК. По данной причине временно недоступна трансляция телеканалов: «Россия Культура», «Россия 24» и «Звезда», – говорится в сообщении на сайте телепровайдера.

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