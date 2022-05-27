В ДНР заявили о взятии Лимана

- Азия и мир, политика
- 16:14, 27 мая 2022
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CentralAsia (CA) - Войска Донецкой и Луганской народных республик при поддержке российской армии установили полный контроль над городом Лиман, сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
«По состоянию на 27 мая 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил Российской Федерации освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — говорится в публикации.
Красный Лиман — крупный железнодорожный узел в Краматорской агломерации.
О скором освобождении города 25 мая сообщал глава ДНР Денис Пушилин. Он отмечал, что украинские войска укрылись в местной больнице, где находятся пациенты и гражданское население.
Также днем раньше советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович признавал, что украинская армия «потеряла» этот населенный пункт.