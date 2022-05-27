Песков заявил, что экономическая война Запада не помешает развитию и укреплению ЕАЭС

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Экономическая война, развязанная Западом в адрес России и Белоруссии, не помешает дальнейшей интеграции в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Говоря об участии российского лидера Владимира Путина в пятницу в заседании Высшего Евразийского экономического совета, представитель Кремля отметил, что такой формат интеграции «весьма и весьма развитый» и его развитие продолжается.

«Есть трудности, связанные с экономической войной, которая развязана, как минимум, против двух членов ЕАЭС - это Россия и Белоруссия. Но это не может и не будет мешать дальнейшему развитию и укреплению этого формата», - сказал Песков.

Он добавил, что Высший Евразийский экономический совет в целом является одним из двух самых продвинутых интеграционных форматов на Евразийском пространстве. «Я имею в виду самый продвинутый - это, наверное, Союзное государство России и Белоруссии», - заметил пресс-секретарь.

ЕАЭС - международная организация региональной экономической интеграции. В настоящее время в состав ЕАЭС входят 5 стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.